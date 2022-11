Deuxième tour de la FA Cup : Boreham Wood étourdit les Bristol Rovers ; Bord de la ville de Fleetwood Ebbsfleet | Nouvelles du football

Nous résumons toutes les actions du deuxième tour de la FA Cup de dimanche, où il y a eu des victoires pour : Fleetwood, Burton, Boreham Wood et Derby County…

L’histoire d’amour de Boreham Wood en FA Cup se poursuit alors qu’ils étourdissent les Bristol Rovers

Bois de Boreham l’histoire d’amour avec la FA Cup continue de s’épanouir après avoir réservé une place au troisième tour avec une victoire choc 2-0 Routiers de Bristol au Memorial Ground.

L’équipe de la Ligue nationale a pris les devants après 18 minutes lorsque le défenseur central Will Evans a touché la frappe de 20 verges du milieu de terrain anonyme George Broadbent pour l’aider à dépasser le gardien James Belshaw après le corner de Zak Brunt.

Broadbent a envoyé une tête contre un poteau avant que la domination de Wood ne soit à nouveau récompensée alors qu’ils doublaient leur avantage à la 30e minute lorsque le défenseur David Stephens dépassait Belshaw, qui avait eu du mal à dégager le centre de Femi Ilesanmi.

Les rovers ont élevé leur jeu après la pause alors que le patron Joey Barton a effectué quatre changements, mais les visiteurs, qui ont atteint le cinquième tour la saison dernière lorsqu’ils ont perdu contre Everton, sont restés fermes et le coup de sifflet final a été accueilli par les huées bruyantes des supporters locaux et le délire parmi les 372. amateurs de voyage.

Garner remporte la victoire âprement disputée de Fleetwood à Ebbsfleet

Fougueux non-Ligue Ebbsfleet a subi une douloureuse défaite 1-0 au deuxième tour de la FA Cup contre la Ligue 1 Fleetwood.

L’équipe de sixième rang souhaitait participer au troisième tour pour la première fois depuis la saison 1995-96.

Mais le troisième but de la campagne de Ged Garner a privé l’équipe sud de la Ligue nationale d’un scalp mémorable.

L’armée de morue de Scott Brown est entrée dans le chapeau pour le troisième tour pour une cinquième fois en sept ans après des sorties successives au premier tour.

Les joueurs se serrent la main après le match de deuxième tour de la FA Cup au stade Kuflink





Les visiteurs ont bien commencé lorsque Garner a fracassé un effort contre le poteau gauche à la sixième minute.

L’ancien attaquant de l’AFC Wimbledon, Dominic Poleon, a eu de grandes chances de égaliser pour l’équipe hors Ligue.

Il a forcé le gardien Jakub Stolarczyk à effectuer un bon arrêt avant la mi-temps et après la pause, il a tiré dans le filet latéral.

Les hôtes auraient dû avoir un penalty lorsque Shaun Rooney de Fleetwood a bloqué le ballon de Greg Cundle avec son bras.

Mais Garner a produit un excellent but en solo lorsqu’il a récupéré le ballon sur la ligne médiane et a ensuite marqué pour gagner le match nul de son côté.

Burton a battu six Chippenham pour atteindre le troisième tour

Burton terminé Chippenham’s meilleur parcours en FA Cup avec une victoire complète 6-1 au deuxième tour au stade Pirelli.

Deji Oshilaja et le remplaçant Sam Winnall ont tous deux marqué deux fois avec Jonny Smith et Bobby Kamwa également sur la cible pour les Brewers.

Mais les lutteurs à temps partiel de la National League South ont au moins inscrit la feuille de match devant leur armée de fans itinérants avec une réponse en seconde période de l’attaquant de Swindon prêté Harry Parsons.

Les hôtes dominants ont eu le malheur de ne pas aller de l’avant juste avant le quart d’heure d’un coup franc brillamment inventif.

Cinq joueurs de Brewers ont couru sur le ballon pour le coup franc à 25 mètres du but, puis se sont précipités dans la surface avec Smith qui a ensuite traversé bas pour que Victor Adeboyejo ne touche que pour que l’attaquant se soit écarté légèrement du hors-jeu.

L’ailier Smith, sans but en championnat depuis janvier, a ensuite renvoyé Burton à la 26e minute, prenant une touche à sa gauche après avoir reçu le ballon d’Oshilaja près du point de penalty et décoché une frappe montante de 15 mètres devant le gardien de Chippenham Will Henry.

Joe Powell de Burton Albion (à gauche) célèbre l’un des six buts de son équipe avec Jonny Smith





L’avance a été doublée sur le coup de la mi-temps lorsque Tom Hamer a relevé un défi Alex Bray sur la droite et a nourri Oshilaja, qui a montré un jeu de jambes agile pour se frayer un chemin vers le but le long de la ligne de démarcation, puis a coupé à l’intérieur avant de passer devant un impuissant. Henry à six mètres.

Kamwa a mis l’égalité hors de doute après la pause lorsqu’il a converti le centre bas de l’aile droite de Hamer à trois mètres, mais Chippenham a saisi leur consolation à l’heure avec une finition soignée de Parsons à 12 mètres après avoir été choisi dans la surface par Tom Mayhew. .

Burton a cependant ajouté un quatrième sur la contre-attaque lorsque Joe Dodoo a carré de la gauche et Winnall a terminé avec force pour la première fois à huit mètres.

Winnall s’est ensuite glissé pour convertir un autre centre de Hamer de huit mètres avant de se battre contre Oshilaja, qui a bouclé une tentative de dernière minute de 20 mètres à l’intérieur du montant gauche d’Henry alors que Burton endémique a disputé huit matchs à domicile sans défaite – égalant la meilleure séquence du club. depuis 2016 – dans un certain style.

Sibley joue alors que Derby vient par derrière pour assommer Newport

Louie Sibley a marqué l’égalisation et a fait le vainqueur comme Derby a riposté après un but pour gagner une place au troisième tour de la FA Cup avec une victoire 2-1 à Newport.

Derby était deuxième avant la pause et traînait à la mi-temps après la tête de Priestley Farquharson à la 41e minute.

L’arrière central a dominé la défense des visiteurs pour marquer le coup franc d’Aaron Lewis depuis le fond de la ligne de touche droite.

Ce n’était rien de moins que l’équipe de Sky Bet League Two méritait une performance animée en première mi-temps, Lewis et son compatriote ailier Cameron Norman étant tous deux sur le point d’ouvrir le score devant Farquharson.

Les joueurs se serrent la main après le match de deuxième tour de la FA Cup au stade Kuflink





Mais Derby a été transformé après l’intervalle et était à égalité en neuf minutes alors que Sibley coupait de la gauche et enroulait un tir à l’intérieur du deuxième poteau, donnant peu de chance au stoppeur de Newport Joe Day.

Day a refusé deux fois David McGoldrick avant que Tom Barkhuizen ne jette un coup d’œil sur une tête large de quelques centimètres.

Mais c’était la troisième fois de la chance pour McGoldrick alors qu’il dirigeait le centre de Sibley à bout portant pour remporter l’égalité à la 88e minute.

Chaplin marque deux fois alors qu’Ipswich passe devant Buxton

Conor Chaplin a marqué deux fois avec Sky Bet League One Ipswich a atteint le troisième tour de la FA Cup avec une victoire 4-0 sur Buxton à Portman Road.

Town a pris en charge tôt le match contre l’équipe nord de la Ligue nationale de Vanarama, Chaplin ayant quelques occasions.

À l’autre bout, le tir du capitaine de Buxton, Sean Newton, a été récupéré en toute sécurité par le gardien de la ville, Christian Walton.

Theo Richardson a renversé un coup franc de Chaplin de 25 mètres et le tir de Cameron Humphreys a coupé la barre. Cependant, Chaplin a placé Town devant à la 34e minute lorsque son tir rayé a trouvé le fond du filet.

Quatre minutes plus tard, Gassan Ahadme a ramené le ballon à la maison suite à un centre de Kyle Edwards.

Le remplaçant Tawanda Chirewa en deuxième mi-temps a forcé Richardson à se précipiter sur sa ligne de but pour empêcher un effort à longue portée et la tête d’Ahadme a touché le pied d’un poteau.

Une tête de Shaun Brisley est passée de peu à côté du but d’Ipswich avant que les hôtes ne prolongent leur avance à la 73e minute grâce à une frappe fulgurante de Chaplin depuis le bord de la surface de réparation.

Kayden Jackson a terminé la procédure à la deuxième minute du temps d’arrêt lorsqu’il a volé Newton et a continué à marquer.

Le tirage au sort du troisième tour de la FA Cup, qui voit les équipes de Premier League entrer dans la compétition, a lieu lundi entre 19h00 et 19h30 – suivez le tirage en direct sur l’application et le site Web Sky Sports