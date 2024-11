Deuxième tempête toujours en cours ; des vents violents sont probables

Le deuxième système de tempête de la semaine à s’abattre sur la région de la Baie était en bonne voie pour frapper la région tôt samedi, selon le National Weather Service. une prédiction attendue depuis le début de la semaine.

Mais vendredi, les prévisionnistes ont ajouté un nouvel élément aux prévisions : les vents du large seront plus puissants que prévu initialement et pourraient persister au-delà de dimanche, peut-être jusqu’au début de la semaine prochaine, selon le service météorologique. Ces vents soufflant vers l’océan peuvent se dessécher rapidement quelle que soit la pluie qui tombe.

C’est un scénario qui pourrait créer un risque d’incendie à mesure que le week-end s’éloigne.

« Pour le moment, nous sommes inquiets alors que nous passons de dimanche à lundi », a déclaré vendredi matin la météorologue du NWS, Crystal Oudit. « Il y aura des vents du large dans les collines. Ce qui est bénéfique, c’est que nous aurons de la pluie une bonne partie de samedi. Mais lorsque ces vents soufflent vers l’océan, cela crée des conditions très sèches rapidement après l’arrêt de la pluie.

Les rafales de vent devraient atteindre dimanche 30 mph dans la plupart des endroits de la région, et elles pourraient atteindre 40 mph dans les altitudes plus élevées, selon le service météorologique. Oudit a déclaré que le service météorologique n’avait émis aucun avis ou avertissement mais que le statut de celui-ci pourrait changer avant lundi.

La pluie provenant du système devrait apporter au moins un quart de pouce de précipitations dans la région, avec certaines altitudes plus élevées pouvant atteindre jusqu’à un demi-pouce. Le système descend du nord de l’océan Pacifique et maintiendra les températures fraîches.

On s’attend également à ce qu’il apporte davantage de neige dans la Sierra Nevada. Les prévisionnistes ont déclaré qu’ils ne savaient pas exactement quelle quantité tomberait, prévoyant une quantité comprise entre six pouces dans les basses altitudes et deux pieds dans les zones les plus élevées.

La pluie et la neige devraient cesser d’ici samedi soir. Un avis météorologique hivernal pour la Sierra Nevada est en vigueur de 17 h vendredi à 11 h samedi.

« Nous prévoyons que cela va diminuer d’ici midi samedi », a déclaré Oudit à propos des pluies dans la Bay Area. « Ensuite, il s’agit de savoir à quelle vitesse tout sèche. »