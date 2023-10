EVANSVILLE — Un deuxième homme est maintenant incarcéré à la prison du comté de Vanderburgh après que la police a déclaré qu’il s’était rendu et avait admis avoir été présent lors d’une fusillade qui a fait deux morts dans le West Side d’Evansville.

Le bureau du shérif du comté de Vanderburgh a identifié l’homme comme étant Caden Wayne Harms, 20 ans. Il a été incarcéré jeudi peu après 19 heures pour deux chefs d’accusation de meurtre, de vol qualifié, d’assistance à un criminel et d’entrave à la justice.

Les détectives ont déclaré que Harms avait agi comme un « guetteur » lors du double homicide et avait ensuite enterré l’arme du crime derrière sa maison.

Bureau du coroner du comté de Vanderburgh identifié les deux victimes comme Michael Blankenship Jr., 31 ans, d’Evansville, et Mitchell Greathouse, 37 ans, de Newburgh.

L’arrestation de Harms intervient après que la police d’Evansville a arrêté Richard Dee Garrett, 30 ans, ancien propriétaire et PDG de Actualités Evansville 411, tôt jeudi matin. Garrett est accusé d’avoir servi de conducteur de fuite lors du double meurtre, qui, selon les enquêteurs, s’est produit samedi soir.

Les dossiers de police ont identifié le tireur présumé comme étant John Cameron Parker, 30 ans, qui fait actuellement l’objet d’un mandat d’arrêt actif contre lui en raison de violations présumées de sa probation. Les détectives pensent qu’un quatrième homme a fourni une arme à Parker avant les meurtres, selon les archives.

Le service de police d’Evansville a ouvert son enquête pour homicide dimanche après qu’un homme a composé le 911 pour signaler qu’il avait trouvé Blankenship et Greathouse décédés dans une maison du pâté de maisons 2600 de Mt. Vernon Avenue.

Selon l’affidavit d’arrestation de Harms, la surveillance du quartier a d’abord conduit les agents à Garrett, qui aurait déclaré aux enquêteurs que Harms avait agi comme un guetteur pendant que Parker tirait sur les deux hommes.

Les détectives ont déclaré que Garrett leur avait dit qu’il pensait que les deux hommes allaient commettre un vol, pas un meurtre, lorsqu’il les avait récupérés et les avait conduits dans le West Side d’Evansville samedi soir. Selon Garrett, les hommes se sont arrêtés en chemin pour changer de vêtements, enfiler des gants et mettre des masques.

Après l’arrestation de Garrett jeudi matin, Harms s’est rendu aux agents de l’unité d’enquête sur les adultes de l’EPD et a ensuite consenti à un entretien avec la police. Harms aurait corroboré certains aspects du récit de Garrett tout en admettant que le plan était de commettre au moins un meurtre dès le début.

“Il a rapporté que Parker, son cousin, était responsable du meurtre des deux victimes”, indique son affidavit d’arrestation. “Harms a admis que Parker se rendait initialement à la résidence pour tuer Blankenship, mais (que) il lui a demandé d’en tirer au moins quelque chose et a suggéré un vol.”

Harms aurait déclaré que lui, Parker et un autre homme, avaient conspiré pour commettre le meurtre et le vol avant d’appeler Garrett et de lui demander de l’emmener. Après la fusillade, Harms a déclaré qu’il avait brûlé les vêtements et autres objets présents sur les lieux et enterré l’arme du crime dans une zone boisée derrière sa maison.

Harms a ensuite aidé les détectives à localiser l’arme à feu, selon son affidavit d’arrestation.

Garrett et Harms sont tous deux détenus sans caution jeudi soir. Garrett fait face à deux chefs d’accusation de meurtre, ainsi que de vol qualifié, d’assistance à un criminel et d’entrave à la justice. Parker ne figurait actuellement pas dans les dossiers de réservation de la prison du comté de Vanderburgh.

Il s’agit d’une histoire en développement et peut être mise à jour.

