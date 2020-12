Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Une nouvelle souche de virus identifiée comme des zones de niveau 4 élargie

Une deuxième souche mutante de coronavirus a été détectée au Royaume-Uni, a confirmé le secrétaire à la Santé, alors qu’il plongeait davantage de régions du pays dans les restrictions de niveau 4 les plus strictes. Matt Hancock a déclaré que les autorités apprenaient l’existence de la nouvelle variante, qui serait originaire d’Afrique du Sud, mais les premières preuves suggèrent qu’elle est plus transmissible. En réponse, le gouvernement a mis en place des restrictions sur les voyages en provenance d’Afrique du Sud et appelle les voyageurs et leurs proches à les mettre immédiatement en quarantaine. Cela vient comme une série de nouvelles restrictions Covid doivent entrer en vigueur au Royaume-Uni le lendemain de Noël. Recherchez dans quelle zone vous vous trouvez, car les chiffres officiels montrent que le Royaume-Uni a enregistré un nombre sans précédent de 39 237 nouveaux cas quotidiens – et 744 décès supplémentaires quelques jours avant Noël.

Pendant ce temps, les chauffeurs de camion se sont affrontés avec la police dans le Kent, frustrés par le problème de la frontière qui pourrait prendre des jours à être résolu. Des images montrent une poignée de policiers tentant de repousser une petite foule principalement d’hommes à Douvres ce matin. La France a fermé sa frontière en réponse à la première nouvelle variante de Covid-19 identifiée au Royaume-Uni, avec plus de 50 pays imposant des restrictions. Découvrez comment les journaux internationaux rapportent l’isolement de Covid au Royaume-Uni.

Bruxelles attend la fumée blanche sur l’accord commercial sur le Brexit

Les États membres de l’UE se préparent à mettre en place un nouvel accord commercial avec le Royaume-Uni à partir du 1er janvier, ont suggéré des sources diplomatiques, indiquant qu’un accord sur le Brexit pourrait être imminent. Des sources ont déclaré que l’accord est « à peu près là » et qu’il serait annoncé « aujourd’hui ou demain ». Une source n ° 10 a déclaré que c’était « possible mais loin d’être certain ». Les deux parties se sont déclarées « optimistes » qu’un accord commercial pourrait être conclu aujourd’hui si les problèmes restants sur la pêche peuvent être résolus. Alors que la Grande-Bretagne est prête à quitter la période de transition dans huit jours, Ambrose Evans Pritchard analyse comment le fiasco de la vaccination en Europe pourrait devenir le plus grand échec de l’UE.

Le Père Noël utilise un « trou de ver » pour voyager dans le monde, affirment les physiciens

Le chaos frontalier n’aura aucun impact sur le voyage du Père Noël, a déclaré un physicien de premier plan, car il pourrait sauter dans un trou de ver et échapper à l’inspection. Le professeur John Butterworth, professeur de physique à l’UCL qui a travaillé au Grand collisionneur de hadrons du Cern, s’est demandé s’il était possible de voyager avec chaque enfant de la maison du monde en une nuit dans le cadre des lois de la physique. En raison des restrictions actuelles sur les voyages, y compris la fermeture des frontières de l’Europe vers le Royaume-Uni en raison d’une nouvelle souche de coronavirus mutant, le visiteur festif peut avoir du mal à accomplir ses tâches. Cependant, M. Butterworth a déclaré qu’il pourrait y avoir des moyens théoriques de contourner les problèmes d’espace et de temps.

Décès de Stella Tennant | La top model aristocratique Stella Tennant est décédée cinq jours après son 50e anniversaire. La petite-fille du 11e duc de Devonshire est devenue célèbre dans les années 1990, parcourant le podium pour des designers tels que Versace et Alexander McQueen. Lisez la suite pour plus de détails.

Partout dans le monde: Covid jette de l’ombre sur Bethléem

L’arbre est levé et les lumières sont allumées sur Manger Square à Bethléem, mais l’homme qui se promène dans une tenue du Père Noël n’a pratiquement personne à qui parler. Cette année, le lieu de naissance de Jésus a été privé des pèlerins et des touristes qui viennent généralement par milliers pour explorer les marchés de Noël et visiter l’église de la Nativité, vieille de 1600 ans. James Rothwell a cette dépêche sur l’impact dévastateur de Covid-19.

