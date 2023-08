Deuxième semaine de la Racing League: Saffie Osborne complète le doublé de Chepstow pour prolonger l’avance du Pays de Galles et de l’Ouest au sommet | Nouvelles de la course

Saffie Osborne a tiré dans un doublé de la Racing League pour prolonger l’avantage du Pays de Galles et de l’Ouest au sommet lors d’une nuit dramatique à Chepstow.

Les champions en titre se sont dirigés vers leur domicile après avoir lancé la compétition de cette année à Yarmouth il y a deux semaines, arrivant avec une avance de 11 points sur The East.

Osborne et Wales & The West devraient attendre pour se mettre au tableau alors que London & The South décrochent l’ouverture avant que le chaos ne s’ensuive hors de la piste car une panne électrique dans la salle de pesée a causé un long retard pendant que les pompiers étaient présents.

Comment la deuxième semaine s’est déroulée à Chepstow…

London & The South a frappé en premier dans une ouverture palpitante alors que Cabinet De Clowns (15/2) a vu les Arcadian Nights d’Irlande sur plus d’un mile sous Charlie Bishop.

Le Nord, dirigé par Mick Quinn, a récolté de beaux points avec Hartswood en troisième et United Front (sixième).

Image:

Cabinet Of Clowns (violet) remporte la Racing League à Chepstow





Une fois la course reprise, après l’évacuation de la salle de pesée, tout était comme d’habitude pour Osborne et Wales & The West en tant que favori 7/4 Noeud chinois a remporté la victoire dans la deuxième course, The North se hissant à la deuxième place du tableau grâce aux points plus précieux du deuxième Eminny.

Image:

Saffie Osborne mène Chinese Knot à la victoire à Chepstow





Osborne a ensuite remporté des victoires consécutives alors que Décision de l’exécutif s’est rallié tard pour battre Nordic Passage lors d’une photo-finish pour la troisième course, l’Irlande remplissant les deuxième et troisième places alors que Momaer suivait Nordic Passage à la maison.

Un manque d’inscriptions lors des deux premières rencontres a signifié que l’Écosse est à la traîne, mais l’équipe de Linda Perratt a pu réclamer le maximum de 25 points alors que Totnes a remporté la victoire dans la quatrième course sous Paul Mulrennan.

Le Pays de Galles et l’Ouest ont encore pu gagner du terrain sur leurs rivaux au titre avec Miss Dolly Rocker battant I Still Have Faith de Londres et du Sud dans une course pour les places.

Pendant une grande partie du chemin pendant la course cinq, il semblait que le Pays de Galles et l’Ouest étaient sur le point d’apporter un triplé alors que Dancing In Paris les menait une joyeuse danse sous Sean Bowen, mais le favori 15/8 a été attaqué tard par l’Irlande. Star Harbor après une balade patiente de Dylan Browne McMonagle.

Image:

Dancing In Paris ouvre la voie de la Racing League à Chepstow





Osborne a réussi à faire monter Fantasy Believer pour la troisième place pour s’assurer que le Pays de Galles et l’Ouest pouvaient ajouter à leur décompte.

Le Yorkshire est ensuite monté au tableau d’affichage dans la sixième course avec le favori 8/11 Scouse de Manille faire le travail sous la conduite cool de David Allan, battant les écossais Get It et Wales & The West duo Stone Circle et Just Glamorous.

Image:

Manila Scouse (casquette blanche) se bat pour la victoire du Yorkshire sous Oisin Orr





La finale a vu 9/2 favori Ramazan remportez les 100 000 £ pour The North devant la paire irlandaise Loingseoir et Pearle D’or.

Comment ils se situent après deux tours

Le doublé d’Osborne, associé à une série d’efforts placés tout au long de la nuit, signifie que le Pays de Galles et l’Ouest ont ouvert une avance de 77 points sur l’Irlande au classement par équipe.

London & The South a démarré en beauté mais a quelque peu ralenti pour atteindre 231 points, 11 derrière l’Irlande et 14 devant The North.

Image:

Classement des équipes de la Racing League après la deuxième semaine à Chepstow





L’Est était la seule équipe sans victoire lors de la deuxième semaine et passe de la deuxième à la cinquième place du classement général, avec 187 points, 40 devant le Yorkshire, l’Écosse étant toujours à la traîne malgré son premier vainqueur de l’année.

Sans surprise, Saffie Osborne est celle qu’ils doivent tous attraper dans la course pour être couronné jockey champion de la Racing League.

Image:

Classement des jockeys de la Racing League après la deuxième semaine à Chepstow





Cinq vainqueurs sur neuf sorties la placent en tête avec 161 points, avec Marco Ghiani sur 93 sur le même nombre de sorties.

Le grand joueur de la deuxième semaine est Dylan Browne McMonagle qui est troisième avec 88 points en seulement six sorties.