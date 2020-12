Tasos Katopodis / Getty Images

Ce que nous savons du deuxième projet de loi sur l’allégement économique des coronavirus de 2020.

Après des mois d’impasse, le Congrès a finalement négocié un accord sur un projet de loi d’aide économique de plus de 900 milliards de dollars contre les coronavirus, qui devrait être adopté par la Chambre et le Sénat lundi. Le président Trump devrait le signer.

L’accord final comprend des chèques de relance de 600 $ pour les personnes qui gagnent 75000 $ par an ou moins, une augmentation de 300 $ à l’assurance-chômage hebdomadaire, une deuxième série de prêts-subventions pour les petites entreprises, 25 milliards de dollars d’aide au logement et une aide ciblée pour les écoles et les transports en commun en difficulté. systèmes. Les démocrates espéraient obtenir une aide plus large pour les États et les gouvernements locaux qui luttaient contre la perte de revenus, et les républicains avaient espéré obtenir des garanties de responsabilité pour les entreprises, mais aucune de ces mesures n’a été intégrée au projet de loi final.

Une aide économique est absolument nécessaire; le ministère du Travail estime que 19 millions de personnes bénéficient actuellement de l’assurance-chômage, et les cas et décès de coronavirus aux États-Unis atteignent des niveaux records. L’utilisation d’urgence de deux vaccins anti-coronavirus différents a été autorisée par le gouvernement fédéral, mais les experts affirment que quelques mois seront douloureux avant que suffisamment d’Américains ne soient vaccinés pour faire une différence mesurable dans la vie quotidienne.