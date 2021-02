Le procès de destitution de Donald Trump commencera cette semaine après qu’il soit devenu le mois dernier le premier président américain à être destitué deux fois.

La Chambre des représentants des États-Unis a voté 232 contre 197 pour le destituer le 13 janvier, juste une semaine avant son départ.

Il y aura maintenant un procès au Sénat pour déterminer s’il faut le condamner, une pratique qui pourrait normalement le démettre de ses fonctions.

Voici ce que vous devez savoir.

Pourquoi Donald Trump a-t-il été destitué une deuxième fois?

Trump a été destitué sur un seul article de mise en accusation pour « incitation à une insurrection » sur les événements qui se sont produits au Capitole américain le 6 janvier.

Les membres du Congrès disent qu’il a incité la foule violente qui a pris d’assaut le bâtiment du Capitole en disant à ses partisans avant l’attaque de « se battre comme un enfer » et de « faire preuve de force » tout en répétant ses affirmations sans fondement selon lesquelles les démocrates tentaient de voler les élections comme Le Congrès s’est réuni pour certifier les votes.

L’ancien président américain avait soutenu pendant des semaines que les élections de novembre lui avaient été volées et qu’il avait en fait gagné par un glissement de terrain, même si toutes ses contestations des votes dans les principaux États du champ de bataille avaient été rejetées devant les tribunaux.

Cinq personnes sont mortes et des centaines ont été blessées lorsque ses partisans ont pris d’assaut le bâtiment le 6 janvier, forçant le vice-président et les membres du Congrès à se mettre à couvert.

«Il a menacé l’intégrité du système démocratique, a interféré avec la transition pacifique du pouvoir et a mis en péril une branche égale du gouvernement», lit-on dans l’article de destitution.

L’article de mise en accusation déclare que ses actes sont considérés comme un «crime et délit graves».

Il n’a fallu qu’une semaine à la Chambre des représentants des États-Unis pour rédiger et voter l’article de destitution, car beaucoup ont été témoins des événements survenus au Capitole.

Est-il probable que Trump soit condamné au Sénat?

Il est peu probable que Trump soit condamné au Sénat car il faudrait que 67 sénateurs votent en faveur de la condamnation.

Le Sénat de 100 membres est actuellement divisé 50-50 entre les deux partis: les démocrates de gauche et les républicains de droite.

De nombreux républicains ont déclaré qu’ils ne pensaient pas qu’il était constitutionnel de juger l’ancien président américain car il a déjà quitté ses fonctions.

Le sénateur républicain Rand Paul avait fait valoir que la procédure « jugerait un simple citoyen et non un président, un vice-président ou un officier civil » et viole donc la constitution. Cela a conduit 45 sénateurs républicains à voter contre la tenue d’un procès en destitution lors d’un vote de procédure.

Le vote semble indiquer que les démocrates seront probablement en deçà des 17 votes républicains dont ils auraient besoin pour condamner Trump.

Le sénateur républicain Pat Toomey, qui a déclaré qu’il pensait que le procès était constitutionnel, a déclaré dimanche à CNN qu’il pensait qu’il était peu probable que ses collègues votent pour une condamnation.

Il est l’un des cinq républicains qui ont voté avec les démocrates pour déterminer que le procès en destitution était constitutionnel.

Les avocats de Trump ont fait valoir dans un mémoire publié lundi par les médias américains que le Sénat n’a pas compétence sur l’ancien président parce qu’il n’est plus en fonction, que l’article viole son droit à la liberté d’expression et que la Chambre s’est empressée de publier l’article. de mise en accusation.

Trump a refusé de témoigner lors du procès au Sénat où les neuf responsables de la mise en accusation de la Chambre, tous membres du Congrès et avocats, présenteront le cas contre lui.

Que signifierait la condamnation pour l’ancien président?

Bien que la Constitution américaine donne à la Chambre des représentants le «seul pouvoir» de destitution, le Sénat a la capacité de tenir un procès en destitution.

Mais un jugement ou une condamnation ne s’étend que « à la révocation de ses fonctions » et « à la disqualification pour exercer tout office d’honneur, de confiance ou de profit aux États-Unis ».

De nombreux démocrates affirment que Trump devrait être tenu responsable de ses actes en déclarant l’élection frauduleuse. Ils disent que s’il est condamné, il pourrait être empêché d’exercer ses fonctions futures.

« Si nous le condamnons, nous pourrons alors, par seulement 51 voix, le retirer de sa candidature à nouveau », a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, à CBS News dans une interview.

«Je sais que nous voulons guérir, mais quand quelque chose d’aussi terrible arrive, le repousser ne guérira pas.

Trump n’est que le troisième président américain à être destitué et le premier président à être destitué deux fois, ce qui aura probablement un impact sur son héritage.

Trump a été destitué pour la première fois en décembre 2019 pour avoir suspendu l’aide militaire à l’Ukraine dans le but d’amener les responsables à annoncer une enquête sur son opposant politique, aujourd’hui président Joe Biden.

Il y avait deux articles de mise en accusation contre lui: l’abus de pouvoir et l’obstruction au Congrès, mais il a été acquitté par le Sénat en février 2020, principalement selon les lignes de parti.