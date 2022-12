Deuxième partie ‘ – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Crédit d’image: Splashnews

Josh Brolin est sexy et il le sait ! Le père de quatre enfants de 54 ans a affiché son corps en forme via un selfie miroir qu’il a partagé sur Instagram le vendredi 9 décembre et a révélé que ses abdominaux sculptés et ses biceps bombés sont tous dus à son entraînement pour Dune : deuxième partie. “Dune l’a fait”, a-t-il légendé l’image, vue ci-dessous. L’instantané grésillant a été pris dans une salle de bain et montrait Josh tenant une pancarte Shaka tout en portant des collants noirs. Il a accessoirisé avec un collier en argent qui comportait des pendentifs de menottes suspendus. Ses cheveux couleur caramel étaient longs et repoussés de son front, et il arborait une barbichette grise.

La section des commentaires de Josh était remplie de messages d’éloges. « Comment un homme de votre âge peut-il encore avoir ce corps ? » collègue acteur Joe Pantoliano a écrit. « Vous défiez la génétique. En vérité, le travail acharné porte ses fruits ! fondateur militant écologiste Paul Nicklen l’appelait un « dieu grec ». Pendant ce temps, le photographe Lee Jefferies a encouragé Josh à s’attribuer le mérite de son travail acharné. « Non… tu l’as fait mon frère ! Il faut un esprit fort pour reprendre « le bord »… et te regarder ! AF sexy ! Maintenant… restez là ! Vos enfants ont besoin d’un papa fort », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, sa femme, Catherine Boyd Brolin, a commenté plusieurs emojis de feu pour montrer son approbation. Le couple est marié depuis 2016 et partage deux enfants : Westlyn4 et Chapelle1.

Bien que le Vengeurs l’acteur était en forme pour la première Dune film, dans lequel il dépeint le Warmaster Gurney Halleck de House Atreides, il a admis que ses mouvements de combat n’étaient pas faciles à réaliser – surtout par rapport à 26 ans Timothée Chalamet. «Le gars de 53 ans qui fait des mouvements de karaté; ça fait mal », a-t-il avoué Bonjour Amérique en octobre 2021 après avoir regardé un clip d’action du film acclamé par la critique. « Timothée… il est agile et il est jeune. Pour moi, c’était du boulot. »

Dune a fait ses débuts le 22 octobre 2021 et est Denis Villeneuvel’adaptation de Franck Herbertroman à succès de 1965 du même nom. Le film a également joué Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Fergussonet Jason Momoa. Dune : partie 2 est prévu pour une version 2023 et comprendra également Austin Butler, Florence Pouget Christophe Walken.

Josh s’est d’abord renforcé après avoir été choisi pour jouer le personnage X-Men Cable dans Deadpool 2. “Lorsque nous avons reçu cet appel téléphonique disant qu’il avait réservé ce rôle et que ce serait l’un des plus gros rôles pour l’un des plus grands films, nous avons dû plonger dedans”, a déclaré l’entraîneur de Josh. Justin Lovato Raconté La santé des hommes en juin 2018. “Il a pris ça très au sérieux… s’entraînant trois heures par jour.” Justin a ensuite révélé que Josh se rendait au gymnase deux fois par jour pour des séances de 90 minutes cinq à six fois par semaine pour se préparer au rôle.

