Deuxième nuit de pillage à Philadelphie

Nous vous avions dit que Philadelphie allait arriver si le flic qui a tué Eddie Irizarry n’était pas tenu pour responsable.

Comme BOSSIP l’a précédemment rapporté, l’ancien officier de police de Philadelphie, Mark Dial, a vu cette semaine les accusations de meurtre portées contre lui rejetées par la juge de la Cour municipale Wendy L. Pew et la réaction du public a été rapide et implacable.

Selon 6ABC, une manifestation pacifique sous forme de marche depuis l’Hôtel de Ville jusqu’au Centre de Justice Pénale a eu lieu pour réclamer justice pour Irizarry. À la tombée de la nuit, cependant, les appels à la responsabilisation ont cédé la place à de véritables émeutes et pillages.

« Il est important que nous soyons ici, que nous nous organisons en tant que peuple, que nous parlions à nos voisins parce que cela va se reproduire si nous n’exigeons pas le changement et ne luttons pas pour cela maintenant », a déclaré Xiomara Torres, qui a aidé à organiser le changement. événement. «Je pense également qu’il ne s’agit pas d’un problème isolé d’un seul Mark Dial. C’est un problème systémique.

Il y aura inévitablement des gens qui discuteront et débattront de la moralité d’un tel comportement, mais à ce stade, il devrait être tout à fait clair que permettre aux policiers de tuer sans raison qui ils veulent, sans aucune conséquence, aura un coût.

Le commissaire par intérim de la police de Philadelphie, John Stanford, a clairement indiqué que les manifestations n’avaient rien à voir avec le pillage.

« Ce que nous avons eu ce soir, c’est qu’un groupe d’opportunistes criminels profitaient d’une situation et tentaient de détruire notre ville », a déclaré Stanford.

Lors d’une deuxième nuit de pillage, 6ABC rapporte que 18 magasins d’alcool gérés par l’État ont été nettoyés, mais qu’aucun employé n’a été blessé. Pour ceux qui n’ont pas la capacité de distinguer une chose d’une autre, ces magasins appartenaient et étaient exploités par l’État de Pennsylvanie. L’État pourrait s’épargner du temps, de l’argent et des maux de tête en se souciant simplement de la violence policière contre les citoyens. À l’heure actuelle, il semble qu’ils préfèrent se couper le nez pour ne pas avoir peur de leur visage.

Au milieu des troubles, un influenceur de Philadelphie est devenu viral pour avoir retransmis en direct les émeutes sur les réseaux sociaux.

Le Voix de Philadelphie rapporte que l’influenceuse « Meatball », dont le vrai nom est Dayjia Blackwell, fait face à six accusations criminelles et à deux délits après avoir documenté les pillages et les émeutes de cette semaine auprès de ses 190 000 abonnés.

La jeune femme de 21 ans était à la mode pendant la mêlée jusqu’à ce qu’elle soit vue en train d’être arrêtée, ce qui a conduit à des tweets exhortant la police à « libérer Meatball ».

La voix rapporte qu’elle a depuis été libérée.