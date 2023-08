Deuxième nouveau documentaire sur Messi en préparation par Apple TV

Apple cherche à tirer parti de la folie Messi en créant un deuxième documentaire sur la superstar de l’Inter Miami. Le vainqueur argentin de la Coupe du monde est déjà au centre d’une série documentaire en quatre parties. Celui-là se concentre sur son triomphe au Qatar. Il n’y a pas encore de date de sortie officielle pour le documentaire.

Bloomberg rapporte que cette nouvelle série documentaire parle de son déménagement aux États-Unis. Messi a fait le grand saut vers la Major League Soccer cet été après l’expiration de son contrat avec le PSG. Il a choisi un déménagement aux États-Unis plutôt qu’un retour à Barcelone ou une offre lucrative de l’Arabie saoudite.

Son arrivée aux États-Unis l’a mis presque exclusivement sur le Season Pass MLS d’Apple. Il n’est donc pas surprenant de voir Apple et MLS s’appuyer sur le potentiel qu’il apporte. Plusieurs rapports ont montré que son arrivée a rapporté des dividendes instantanés pour Apple et MLS. Même si les chiffres sur les abonnés d’Apple sont gardés secrets, Messi aide le service à établir des records d’audience lors de sa saison inaugurale. De plus, le Season Pass MLS d’Apple approche le million d’abonnés. Jorge Mas, président de l’Inter Miami, a déclaré que le nombre d’abonnés au Season Pass MLS avait plus que doublé depuis l’arrivée de Messi.

Ce documentaire sur l’arrivée de Messi fournira un aperçu de l’impact de Messi. De plus, cela donne aux fans la chance de revivre certains des moments déjà incroyables que Messi a mis en place avec l’Inter Miami.

Le nouveau documentaire de Messi sur Apple TV présente des moments majeurs

Tout a commencé lors des débuts de Messi contre Cruz Azul. Un coup franc à la 90e minute pour gagner le match était une ouverture de livre de contes sur le temps de Messi aux États-Unis. Il a enchaîné avec une paire de bretelles contre Atlanta United et Orlando City. Puis, en huitièmes de finale et quarts de finale, Messi a marqué dans chacun de ces matchs.

Le succès de Messi a été crucial pour la Coupe des ligues et le Season Pass de la MLS. Plus Messi avance dans la compétition, plus les gens regardent. De plus, Messi et l’Inter Miami sont sur le point de décrocher une place dans la Coupe des champions de la CONCACAF la saison prochaine, une refonte de la Ligue des champions de la confédération. Une troisième place ou mieux suffit pour obtenir une place au moins au premier tour de la compétition.

Aucune date de sortie n’est prévue pour le dernier documentaire de Messi sur Apple.

PHOTO : IMAGO / Images de couverture