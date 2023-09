Deuxième match annuel de baseball des Old Timers aujourd’hui à Harrisville | Actualités, Sports, Emplois

HARRISVILLE — Aujourd’hui, le comté d’Alcona accueillera son deuxième match de baseball annuel Cuyler Park Old Timers, qui verra des joueurs âgés de 50 ans et plus de tout le comté d’Alcona s’affronter dans un match de baseball classique à l’ancienne.

« Nous appelons cela du baseball classique, c’est-à-dire des lancers rapides, des balles dures, des battes en bois et des toboggans », a déclaré Ty Daimon II, l’organisateur de l’événement. « Ces gars rentrent chez eux avec des blocs de glace pour la semaine prochaine lorsqu’ils auront terminé ce match. »

L’événement aura lieu à 13 heures à Harrisville, au parc Cuyler, à l’extrémité nord de Lake Street. L’entrée au jeu est gratuite et des concessions et des billets pour un tirage au sort 50/50 sont disponibles à l’achat.

Selon Daimon, le match de baseball Cuyler Park Old Timers a été lancé l’année dernière dans le but à la fois de célébrer l’histoire du baseball dans le nord-est du Michigan et de célébrer le joueur de baseball le plus célèbre du comté, KiKi Cuyler, membre du Temple de la renommée de la Ligue majeure de baseball.

Hazen Shirley « KiKi » Cuyler est née en 1898 à Harrisville et décédée à Ann Arbor en 1950.

Au cours de ses 18 années de carrière dans la Major League, Cuyler a joué pour quatre équipes et a remporté une Série mondiale avec les Pirates de Pittsburgh en 1925.

Il a joué dans trois autres séries mondiales et a terminé avec une moyenne au bâton en carrière de 0,321, 2 299 coups sûrs, 128 circuits et 1 065 points produits. Il a fait une apparition All-Star en 1934 et s’est également fait voler 328 buts en carrière.

«Le match est une célébration de la riche tradition du baseball country du nord-est du Michigan qui remonte à 100 ans et du fils natif le plus célèbre de Harrisville, KiKi Cuyler, qui fait partie du Temple de la renommée de la Ligue majeure de baseball. Le jeu célèbre donc sa mémoire », a déclaré Daimon.

Lors du match de l’année dernière, les joueurs représentaient soit les Pirates, soit les Cubs de Chicago et les Cubs ont remporté le match 9-4.

Tous les profits de l’événement sont reversés au Alcona Backpack Project, un programme local lancé en 2012 qui vise à fournir une alimentation supplémentaire aux familles dans le besoin tout au long de l’année scolaire. L’année dernière, le match de baseball a permis de récolter 600 $ pour le programme. Cette année, les organisateurs espèrent récolter 1 000 $.







