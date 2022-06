Deuxième mandat de Doug Ford | L’étoile

La prestation de serment du cabinet est un moment de promesse et d’optimisme.

Les scandales, les maux de tête politiques et les problèmes du monde réel qui défient inévitablement les gouvernements sont tous à l’avenir ou du moins temporairement mis de côté alors que les ministres prêtent serment avant d’encourager leurs familles, amis et collègues.

C’était la scène vendredi devant Queen Park’s. Doug Ford rayonnait sous le soleil de juin et pourquoi pas. La victoire majoritaire de ses progressistes-conservateurs le 2 juin a prouvé que sa victoire d’il y a quatre ans n’était pas un hasard.

Le cabinet qu’il a choisi pour le second mandat est un mélange de sang neuf et de vétérans. Six députés nouvellement élus ont été promus à des postes ministériels, dont le neveu Michael Ford qui a été nommé ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

Bon nombre des ministres élus ont conservé les rôles qu’ils occupaient avant les élections. Il s’agit notamment du ministre des Finances Peter Bethlenfalvy, du ministre de l’Éducation Stephen Lecce et de la ministre des Transports Caroline Mulroney.

Alors que le cabinet a augmenté de deux à 30, il était décevant de voir seulement sept femmes nommées ministres, contre neuf auparavant.

Le premier mandat de Ford a été bouleversé par le COVID-19. Alors que les risques de pandémie demeurent, les défis économiques semblent certains exiger l’attention de son gouvernement pour le second mandat, du moins le début de celui-ci.

L’inflation atteint des niveaux jamais vus depuis près de 40 ans, ce qui comprime les budgets des ménages. Les taux d’intérêt augmentent alors que la Banque du Canada tente de les contenir. Le resserrement de la ceinture pourrait faire basculer l’économie dans la récession.

Il ne fait aucun doute que la hausse des prix a poussé les politiciens à faire quelque chose, n’importe quoi pour apporter un soulagement. Ford a réitéré vendredi son vœu préélectoral de réduire temporairement les taxes provinciales sur l’essence. Au mieux, il s’agit d’une réponse passagère à ce qui est certain d’être une situation économique persistante.

Plutôt que de renoncer aux revenus de la taxe sur l’essence – estimés à plus de 600 millions de dollars pour six mois – nous avons dit que les résidents de l’Ontario seraient mieux servis si Queen’s Park dirigeait plutôt cet argent vers les services gouvernementaux qui ont clairement besoin d’investissements.

Il ne faut pas chercher bien loin. La pandémie a mis à nu des fissures dans le système de santé. Plus récemment, les salles d’urgence surpeuplées ont souligné les problèmes, notamment en matière de personnel. Répondre à cela reviendra à Sylvia Jones, l’ancienne solliciteure générale, qui a été nommée vice-première ministre et succède au poste de ministre de la Santé à Christine Elliott qui ne s’est pas présentée à nouveau.

Peut-être las de la pandémie, les électeurs n’ont pas fait des problèmes évidents dans les foyers de soins de longue durée un enjeu électoral. Mais cela devrait être une priorité pour ce gouvernement, même si, à en juger par son dernier budget, il semble déterminé à poursuivre le statu quo plutôt que de repenser comment ces installations peuvent être mieux gérées et dotées en personnel.

En parlant de pandémie, elle a quelque peu diminué par rapport à la vague printanière. Mais nous savons par expérience que l’automne pourrait apporter une autre vague. Il serait prudent que la province se prépare. Cela signifie être prêt à administrer des doses supplémentaires de vaccin lorsque les conseillers scientifiques appellent.

Ford a profité de la cérémonie de vendredi pour souligner plusieurs priorités du gouvernement. Nous appuyons la transformation du secteur de la fabrication automobile, longtemps un moteur économique pour la province. Il a souligné que pour de nombreux résidents de l’Ontario, l’accession à la propriété est un rêve inabordable. Comme le note le premier ministre, apporter un soulagement ici exigera que les gouvernements travaillent ensemble, aux côtés de l’industrie.

Il a parlé de la congestion routière dans la région du Grand Toronto et a vanté la construction de l’autoroute 413 comme une solution, irréfléchie à notre avis alors que nous apprenons que les impacts environnementaux de ce projet pourraient être plus graves que prévu.

Les progressistes-conservateurs de Ford ont gagné haut la main. Si facilement que le chef du NPD Andrea Horwath et le chef libéral Steven Del Duca ont tous deux annoncé le soir des élections qu’ils se retireraient.

Le risque est maintenant que les deux partis d’opposition soient distraits par leurs courses à la direction en cours et oublient leur travail quotidien – demander des comptes au gouvernement et proposer des solutions viables pour relever les défis auxquels la province est confrontée.

Après les faux pas initiaux du dernier trimestre, Ford a trouvé le succès politique en suivant une voie plus centriste. Il était encourageant d’entendre son engagement à gouverner au nom de tous les résidents de l’Ontario.

“Maintenant, plus que jamais, nous avons besoin d’unité. Le chemin à parcourir ne sera pas facile », a-t-il déclaré. Ford pourrait en effet constater que l’optimisme de la cérémonie de vendredi sera bientôt mis à l’épreuve.

