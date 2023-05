Deuxième journée de Roland-Garros : Norrie en action, Djokovic, Alcaraz et Garcia à venir – en direct

il y a 38 s 07.14 HAE Des bouffées d’argile indiquent que le vent se lève mais Paire, dont le visage paraît deux fois plus long avec sa barbe, n’est pas dérangé, consolider à l’amour aussi. Il joue bien ici et a l’air bien concentré, tout Norrie a un peu de mal, passant de deux à l’avantage et vice-versa alors qu’il se bat pour sa prise à la traîne 3-1 dans le troisième set. Photographie : Anne-Christine Poujoulat/AFP/Getty Images



il y a 11 min 07.03 HAE Pliskova s’est mise en mouvement, 2-2 avec Stephens dans le deuxième set après avoir perdu le premier 6-0. Shje a une attelle au genou et je me demande s’il lui faut un certain temps pour se détendre – elle n’est pas aussi fluide que son adversaire. Oh, et sur Lenglen, Paire a 0-30 sur le service Norrie à 1-1 et 1-1 … puis prend un retour tôt, faisant un coup droit monstrueux sur toute la ligne, et quand Norrie va longtemps, il cimente la pause à l’amour !



il y a 17 mois 06.58 HAE Je suis impatient de voir comment va Draper parce qu’il a beaucoup de bonnes choses, à la fois physiquement et mentalement – il s’attend à réussir. Il a cependant été brisé tôt, Etcheverry menant 3-1.



il y a 19 mois 06.56 HAE Clés de Madison [20] bat Kaia Kanepi 6-1 3-6 6-1 ! Elle rencontre ensuite Kayla Day, Day ayant battu Mladenovic 7-5 6-1.



il y a 20 m 06.54 HAE Zapata Miralles a gagné un breaker pour mener Schwartzman 6-1 7-6 (5) tandis que, sur le court 9, Draper et Etcheverry sont absents. Je vais commencer à regarder celui-là maintenant parce que…



il y a 23 mois 06.51 HAE A 30 ans, Norrie est bien dans le rallye, mais il guide un drop juste à côté (et attrape quand même le get), puis Paire passe un revers sur celui qui ouvre le court pour le rangement ! C’est un set chacun, et Lenglen se déchaîne !



il y a 27 min 06h47 HAE Paire n’a jamais tiré sur Norrie mais a 5-3 0-30 dans le deuxième set et quand Norrie remporte trois points consécutifs, une chute l’amène à deux. Norrie, bien que se ferme rapidement, ce qui signifie que Paire doit maintenant servir pour le plateau; ailleurs, Stephens mène maintenant Pliskova 6-0 1-0, Keys mène Kanepi 6-1 3-6 5-0, et Ivashka a égalisé son match avec De Minaur en un set.



il y a 33 mois 06.41 HAE Tenez bien Madison Keys ! Elle mène maintenant Kanepi 4-0 dans le décideur, et c’est formidable de la voir jouer avec une telle conviction. Elle s’est régulièrement améliorée au cours de la dernière année, bien qu’elle ait réussi à vaincre Azarenka à Melbourne après avoir remporté le premier set 6-1. Je n’ai pas vu ce match, mais Wikipedia me dit qu’elle a fait 39 fautes directes dans ce match, ce qui semble plutôt normal.



il y a 39 min 06.36 HAE Stephens bagels Pliskova, qui a obtenu une balle de break lors du premier match. L’argile n’est pas sa surface, mais je suis surpris qu’elle prenne une raclée de cette sévérité, aussi dangereuse qu’un Stephens en forme soit.



il y a 42 mois 06.32 HAE Stephens mène désormais Pliskova 5-0 tandis que Keys a brisé Kanepi au début de leur décision.



il y a 46 mois 06.29 HAE Typiquement, Paire fait bientôt face à deux balles de break après avoir trébuché en entrant ; il sauve le premier d’un gros service… et le second d’un service-volée. Puis, à l’avantage, il Air Jordans un slam, et ferme rapidement à partir de là. Paire 5-7 3-1 Norrie



il y a 50 m 06h25 HAE Un peu de Paris. Dieu vous voit, ma sœur #FeuRouge pic.twitter.com/rFbo36LwH4 — Aurélien Véron (@aurelien_veron) 28 mai 2023



il y a 51 min 06.24 HAE Allez Benoit Paire ! Sur 30-40, il entre et fume un retour du revers sur la ligne pour suivre 5-7 2-1. Il saute, saute, et Lenglen est debout ! Sur Mathieu, cependant, Day a remporté le premier set sur Mladenovic 7-5.



il y a 54 mois 06h20 HAE Shonuff Norrie se précipite à 0-30, et bien que Paire récupère la situation, sur deux, il marque un coup droit. Comme il le fait souvent, il a du mal sur cette aile, mais il trouve un premier serveur quand il en a besoin et finit par fermer pour 5-7 1-1, pour le plus grand plaisir de la foule. Sur le court 14, Kanepi a égalisé son match contre Keys, remportant le deuxième set 6-3 – mais Keys joue toujours assez bien – et sur Chatrier, Stephens mène Pliskova 3-0.



il y a 1h 06.11 HAE C’est maintenant un test pour Paire, qui n’est pas, dirons-nous, réputé pour son infatigabilité quand les choses vont contre lui. Norrie tient à l’amour, et ne soyez pas surpris s’il rompt immédiatement.



il y a 1h 06.09 HAE Et ça y est ! Norrie a sauvé sept balles de break sur huit dans ce set, puis Paire passe un coup droit sur la ligne de touche à la recherche d’un angle oblique. Paire 5-7 Norrie



il y a 1h 06.07 HAE Comme vous pouvez l’imaginer, je ne suis plus sur Shapovalov v Nakashima parce que je suis passé à Pliskova v Stephens. J’adore regarder Sloane quand elle joue bien, elle bouge et frappe la balle avec un tel débit. Mais revenons sur Lenglen, Norrie compte deux balles de set à 15-40…



il y a 1h 06.06 HAE Un autre jeu intense sur Lenglen, Norrie repoussant le point de rupture avec un coup droit à contre-pied. Paire fouette alors un formidable revers sur la ligne pour gagner un autre coup, mais Norrie trouve de gros services quand il en a besoin pour faire 6-5. Pendant ce temps, Pliskova et Stephens sont absents sur Chatrier, Shapovalov mène Nakashima 6-4 0-1, Pera mène Kontaveit 7-6 (6) et Mladenovic servira bientôt pour un briseur contre Day.



il y a 1h 05h57 HAE Kanepi s’est réveillé, brisant pour 2-0 après avoir perdu le premier set 6-1 et consolidé à 30, tandis que Norrie force Paire à égalité pour 5-5. Shapovalov, quant à lui, a remporté le premier set sur Nakashima 6-4.

Mis à jour à 06.04 HAE

il y a 1h 05.51 HAE Une autre balle de break, cette fois sauvée par Norrie, et quand il en profite, nous voyons le germe d’une plainte à propos de son lancer de balle. Norrie a déjà aggravé ses adversaires en lançant, en attrapant et en repartant – Holger Rune était sûr qu’il le faisait exprès, servant juste au moment où le temps manquait – mais l’arbitre n’était pas d’accord. Norrie mène 5-4.



il y a 1h 05h45 HAE En regardant autour des tribunaux, Shapovalov mène Nakashima 5-3, Day et Mladenovic est 3-3., De Minaur a pris le premier set sur Ivashka 6-1, Vekic mène Yastremka 6-2 et Zapata Miralles est 5-1 contre Schwartzman.



il y a 2h 05h43 HAE Jusqu’à présent, c’est Paire qui joue mieux les gros points, et il évite une nouvelle opportunité de rupture avec une chute intelligente que Norrie ne peut pas surmonter. Mais quand il recommence, Norrie le poursuit et l’aide du cordon du filet emporte le ballon au loin et au-dessus de la ligne de touche, puis un coup droit fait une longue boucle et nous sommes de retour au service à 4-4.



il y a 2h 05h39 HAE Keys lance un as sur le T et cela signifie un set 6-1; elle joue bien, mais Kanepi n’a pas du tout commencé.



il y a 2h 05h35 HAE Keys mène désormais Kanepi 5-0, tandis que Shapovalov fait une pause sur Nakashima à 3-2. Oh et regardez, un magnifique lob de Paire lui donne 0-30 sur le service de Norrie. Il se dirige ensuite vers 30-40, obtient un retour décent, et après quelques frappes de base, Norrie s’accroche largement! la foule adore ça et cela se transforme en un véritable chahut amusant. Paire mène 4-3.



il y a 2h 05h32 HAE Norrie se met à 0-40, mais Paire guide une belle tranche profondément dans le coin du coup droit qui est assez bon pour sauver le premier point de rupture, puis un service gagnant puis une volée à contre-pied – un coup manqué – et nous sommes à deux. La foule adore ça, d’autant plus quand Paire finit par sceller la prise avec un as, et c’est 3-3.



il y a 2h 05.28 HAE Ordre de jeu : show courts Châtrier KA Pliskova [16] v Stephens Djokovic [3] contre Kovacevic García [5] contre Wang Pécheur [8] v Muller (séance de nuit) ** Lenglen Paire 2-3 Norrie Avanesyan contre Bencic [12] Alcaraz [1] v Cobolli Kvitova [10] contre Cocciaretto ** Matthieu Jour 3-2Mladenovic Auger-Aliassime [10] contre Fognini Svitolina contre Trévise [26] Fils contre Davidovitch Fokina [29]



il y a 2h 05.23 HAE En cette ère où les majors sont remportées par tant de joueurs différents, c’est presque une surprise que Keys n’en ait pas, car son meilleur niveau est un niveau très sérieux. Malheureusement pour elle, cependant, elle a gelé lors de la seule finale qu’elle a atteinte, à New York contre son compagnon Sloane Stephens en 2017. Mais elle reste extrêmement dangereuse et a battu Kanepi pour une avance de 2-0.



il y a 2h 05.18 HAE Bon, tout fonctionne assez bien, même si Paire a glissé lors du premier match. Nous sommes au service cependant, à 1-1, et je regarde également Kanepi contre Keys – Keys mène 1-0 au service – et Nakashima contre Shapovalov – Nakashima mène 1-0.



il y a 2h 05.09 HAE La foule est déjà derrière Paire et la cour est mi-ombre, mi-soleil. Jouer!



il y a 2h 05.07 HAE Norrie et Paire sont en train de cogner. Cela devrait être une bataille fascinante d’angles, de rotations et de longueurs.



il y a 2h 05.05 HAE OK, j’ai un petit problème technique, mais je serai avec vous correctement en deux coups de queue d’agneau.