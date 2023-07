Deuxième incendie en 9 jours à la décharge Glenmore de Kelowna

Pour la deuxième fois en neuf jours, le service d’incendie de Kelowna (KFD) a combattu un incendie à la décharge locale.

Le mercredi 19 juillet, juste avant 1 h du matin, KFD a reçu des appels concernant un incendie à la décharge de Glenmore.

À son arrivée, l’incendie mesurait environ 50 pieds sur 75 pieds et 3 à 4 pieds de haut. Les pompiers et le personnel de la décharge ont combattu et éteint l’incendie ensemble. Un ravitailleur d’eau et une pièce de machinerie lourde ont été utilisés pour aider à lutter contre l’incendie.

Personne n’a été blessé lors de l’extinction du feu, ce qui n’est pas suspect par nature. La cause est inconnue.

Les pompiers, les services d’urgence et l’Armée du Salut se sont rendus sur les lieux.

Un autre incendie s’est déclaré à la décharge le 10 juillet et a mis plusieurs heures à s’éteindre.

@cunninghamjordy

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Dernières nouvellesfireKelownaOkanagan