Deuxième incendie à l’usine de fabrication de Lake in the Hills en moins de 2 mois – Shaw Local

Un incendie s’est déclaré dans une usine de fabrication à Lake in the Hills lundi après-midi, selon le district de protection contre les incendies d’Algonquin-Lake in Hills.

Les pompiers ont répondu à un appel lundi à 16 h 38 au 14 Walter Court, Lake in the Hills. Les premiers intervenants ont découvert « un violent incendie venant du toit » de l’usine de fabrication à un étage, selon un communiqué de presse.

Il s’agit du deuxième incendie dans une usine de fabrication en moins de deux mois. Les pompiers ont répondu à un appel le 31 août et ont découvert du feu et de la fumée provenant de l’échappement d’une machine qui fabriquait des tissus pour la cuisine, selon un communiqué de presse du 31 août.

Les employés ont pu évacuer le bâtiment lors de l’incendie de lundi, sans qu’aucun blessé ne soit signalé. Aucun pompier n’a été blessé, selon le communiqué.

Les pompiers ont réussi à maîtriser l’incendie en 40 minutes environ en lançant une « attaque de feu agressive » et en éteignant l’incendie depuis le toit, selon le communiqué.

La cause est en cours d’enquête et une partie de l’usine est fermée. Les pompiers ne disposaient pas d’estimation des dégâts lundi soir, selon le communiqué.

Plusieurs services d’incendie ont répondu à l’appel, notamment Cary, Huntley, Crystal Lake, Barrington, Carpentersville et Fox River Grove, selon le communiqué de presse.