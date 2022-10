Deuxième grève à Liverpool pour ajouter à la congestion des ports européens

Un docker en grève sur une ligne de piquetage à l’extérieur du port de Liverpool lors d’une grève à Liverpool, au Royaume-Uni, le mardi 20 septembre 2022. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Les experts en logistique préviennent qu’une autre grève prévue au port de Liverpool pour mardi ne fera qu’ajouter aux retards existants dans la livraison des produits causés par les grèves précédentes à Felixstowe et Liverpool. Les dockers de Liverpool, un important port britannique et un port où les États-Unis sont le premier partenaire commercial, entameront une grève de sept jours du 11 au 17 octobre. Le syndicat Unite a déclaré à CNBC qu’il poursuivrait ces grèves jusqu’à ce que son salaire corresponde à l’inflation. L’inflation au Royaume-Uni est actuellement de 12,3 %. Les offres salariales précédentes rejetées par le syndicat se situaient entre 7 % et 8,3 %. La productivité commerciale à Felixstowe, le plus grand port à conteneurs du Royaume-Uni, et à Liverpool a souffert à la suite de diverses grèves du travail depuis août. En conséquence, le détournement des échanges hors des ports a créé une boule de neige de congestion dans d’autres ports d’Europe. Avant la dernière série de grèves, Andreas Braun, directeur des produits océaniques pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique chez Crane Worldwide Logistics, prévenait que les retards dans les produits arrivant au Royaume-Uni une fois débarqués d’un navire seraient de 45 jours.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur

Récemment le syndicat Unite a déclaré qu’il n’excluait pas une troisième grève à Felixstowe. “Les grèves précédentes à Felixstowe ont peut-être pris fin, mais la congestion au port est en augmentation”, a déclaré Alex Charvalias, responsable de la visibilité en transit de la chaîne d’approvisionnement chez MarineTraffic. Selon ses données, le 4 octobre, la capacité totale d’EVP (conteneurs) en attente hors des limites des ports était environ trois fois plus élevée que d’habitude, atteignant plus de 99 000 EVP (conteneurs). Alors que la situation à Felixstowe s’aggrave, d’autres ports sont perturbés à la suite des grèves précédentes à Felixstowe et Liverpool. “Le port de Southampton a déjà commencé à faire face aux perturbations”, a déclaré Charvalias. La capacité hebdomadaire moyenne d’EVP en attente hors des limites portuaires semble être la plus élevée enregistrée ces derniers mois, atteignant 37 593 EVP la dernière semaine de septembre. “En regardant les premiers jours de cette semaine (semaine 40), la situation s’aggrave”, a-t-il déclaré.

Braun a déclaré à CNBC que les perturbations des grèves passées et la prochaine grève de Liverpool aggraveront sans aucun doute la congestion existante. “Si les dockers de Felixstowe acceptent une troisième grève, cela créera à coup sûr des retards supplémentaires et des coûts supplémentaires pour toutes les entreprises de transport impliquées”, a déclaré Braun. “Cependant, comme la demande des consommateurs est faible en ce moment, les détaillants pourraient ajuster leur fonctionnement à la grève et prévoir des écarts. Unite a clairement indiqué que jusqu’à ce qu’ils aient atteint leur objectif d’augmentation de salaire, ils poursuivront de nouvelles grèves, qui finiront par provoquer des embouteillages. et les retards atteignent un niveau jamais vu.”

Les stocks de détail exposés à la grève

La liste des détaillants cotés en bourse qui constituent un marché au Royaume-Uni est remarquable, y compris H&M , Inditex , Aliments britanniques associés , Abercrombie et Fitch , Pourvoiries urbaines et Burberry. Société de portefeuille de vêtements et de chaussures PVH qui possèdent des marques telles que Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner’s, Olga et True & Co, et VF Corp qui possède Vans, The North Face, Timberland et Dickies, constitue également un marché au Royaume-Uni et en Europe. Levi Strauss a récemment blâmé les retards de la chaîne d’approvisionnement ainsi qu’un dollar fort pour sa récente perte de jusqu’à 40 millions de dollars de ventes. Diageo est un énorme exportateur à la fois de Felixstowe et de Liverpool. “Ce que nous avons vu au cours des trois dernières années, c’est que les changements de la chaîne d’approvisionnement peuvent être coûteux”, a déclaré Dana Telsey, PDG et directeur de la recherche chez Telsey Advisory Group. “Les retards dans la logistique peuvent avoir un impact sur l’arrivée des marchandises. Vous ne voulez pas que votre produit arrive en retard. Aucun détaillant ne veut réduire ses produits dès qu’ils sont mis en rayon. Les investisseurs doivent regarder non seulement le quatrième trimestre pour tout impact, mais également pour le premier trimestre de l’année civile également.” Telsey dit à CNBC que le gagnant de ces retards de la chaîne d’approvisionnement sera TK Maxx, propriété de Sociétés TJX le plus grand détaillant hors-prix du Royaume-Uni.