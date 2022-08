Deuxième étape de la Great Indian Run sous pavillon d’Ambala

Vendredi, la deuxième étape de la Great Indian Run a été lancée depuis Saini Bhawan, GT Road, Ambala.

La course célèbre le 75e Azadi Ka Amrit Mahotsav et la campagne « Har Ghar Tiranga ». La course s’appuie sur le succès du premier chapitre de la Great India Run qui s’est tenue en 2016. La course à relais couvrira 829 kilomètres à travers 4 États, de Srinagar à New Delhi, du 5 au 15 août.

Le Flag-off à Ambala a été fait par l’ancien ministre Venod Sharma, le maire Ambala Shakti Rani Sharma et le député Rajya Sabha Kartikeya Sharma.

La cérémonie a réuni le médaillé olympique de bronze Yogeshwar Dutt, l’ancien joueur de cricket indien et sélectionneur BCCI Reetinder Singh Sodhi, les para-athlètes renommés Simran Vats, Neeraj Yadav et le rameur médaillé de bronze asiatique Rohit Kumar. En soutien à la campagne “Har Ghar Tiranga”, les dignitaires et les athlètes ont remis au coureur de tête un drapeau national après l’avoir déployé sur le site. La course est dirigée par Arun Bhardwaj, un coureur d’ultra-marathon.

La dernière étape de la course verra les coureurs parcourir une distance de 214 et le parcours couvrira Ambala, Panipat, Sonipat et Kharkoda pour finalement se terminer à New Delhi le 15 août.

« C’est merveilleux d’être ici à Ambala pour la cérémonie de lancement. La course est dédiée à la campagne « Har Ghar Tiranga » pour célébrer Azadi Ka Amrit Mahotsav et je suis fier d’y être associé. La course du Cachemire à Ambala a vu les coureurs braver des conditions météorologiques difficiles pour atteindre leur destination et je suis sûr qu’ils maintiendraient la même intensité et détermination dans le voyage à venir. De plus, je tiens à remercier tout particulièrement l’establishment J&K, la force centrale, la police et l’armée indienne pour leur soutien et leur aide pendant l’étape du Cachemire et le drapeau au Lal Chowk », a déclaré Karthikeya Sharma.

