Deuxième dispensaire de marijuana récréative à St. Charles prévoyant de s’installer le long de Randall Road – Shaw Local

Le deuxième dispensaire de marijuana récréative de St. Charles prévoit de s’installer dans le centre commercial Randall Plaza, du côté ouest de la ville.

La Commission du Plan Saint-Charles tiendra une audience publique à 19 h le 18 octobre sur les plans de Consume Cannabis of St. Charles pour s’installer dans un espace de 4 146 pieds carrés au 584 S. Randall Road qui abritait autrefois un bar sportif. Le restaurant Syrup et le marché La Huerta sont d’autres commerces situés dans le centre commercial.

La Commission du plan décidera d’approuver ou non la demande d’utilisation spéciale. La recommandation de la commission sera transmise au comité de planification et de développement du conseil municipal de St. Charles, puis à l’ensemble du conseil municipal.

Les échevins avaient auparavant voté 6 contre 3 pour permettre aux dispensaires de marijuana récréative de s’installer dans la ville. Dans le cadre des règles de la ville, deux dispensaires de marijuana à des fins récréatives peuvent s’installer dans la ville – l’un du côté est et l’autre du côté ouest de la rivière Fox.

Le premier dispensaire de marijuana récréative de la ville, Zen Leaf, a ouvert l’année dernière dans l’ancien magasin de bijoux Jared du centre commercial Main Street Commons à St. Charles. En 2020, Zen Leaf a commencé à vendre de la marijuana récréative dans son dispensaire au 3714 Illinois Ave. après que les échevins de St. Charles lui aient donné le feu vert.

Pour s’adapter à la croissance de Zen Leaf, le dispensaire a déménagé dans l’ancienne bijouterie Jared. Zen Leaf a ouvert ses portes à St. Charles en 2015 en tant que dispensaire de marijuana médicale.

Ce serait le cinquième dispensaire de marijuana de Consume Cannabis dans l’Illinois. Consume Cannabis possède également des dispensaires de marijuana à Oakbrook Terrace, Marion, Chicago et Carbondale, ainsi que des dispensaires au Michigan et en Arizona.

Consume Cannabis of St. Charles serait ouvert de 9 h à 21 h du lundi au samedi et de 10 h à 18 h le dimanche. Selon sa demande, le dispensaire serait un établissement réservé aux adultes avec six à huit points de vente, du matériel éducatif interactif et un service à la clientèle personnalisé.

“Nous sommes fiers du service à la clientèle, de l’éducation et de la capacité de guider les consommateurs dans l’utilisation appropriée et sûre des produits à base de cannabis”, déclare-t-il dans sa demande. “Tous nos employés sont tenus de suivre notre programme de formation, ‘Consume U.’ Il s’agit d’un programme immersif conçu pour enseigner aux employés les nombreux types de produits à base de cannabis, l’utilisation des produits, la consommation sécuritaire et les effets secondaires potentiels pour assurer une expérience positive.

Les plans prévoient un minimum d’un agent de sécurité armé agréé dans le bâtiment à tout moment où le personnel est présent, que ce soit pendant les heures publiques ou non. L’installation disposera également d’un système de sécurité à la pointe de la technologie, y compris la surveillance par caméra de l’ensemble de l’installation.

Les clients devront présenter une pièce d’identité appropriée pour entrer dans le dispensaire, selon l’application.