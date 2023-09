Deuxième débat républicain : 1 gagnant et 3 perdants

Le deuxième débat républicain, comme le premier, s’est déroulé dans un univers politique parallèle dans lequel Donald Trump était une figure obscure et sans importance sérieuse.

Les candidats qui se sont présentés à la bibliothèque Reagan de Simi Valley, en Californie, se sont livrés à un échange largement insipide de répliques et de points de discussion, tentant à plusieurs reprises de créer des « moments » qui n’ont pas vraiment abouti.

Nikki Haley a fait preuve d’un certain esprit en se battant avec ses rivales, je suppose. Ron DeSantis a essayé de paraître au-dessus de tout. Doug Burgum a tenté de se faire remarquer, le « gouverneur d’un État énergétique ». Personne n’avait grand-chose à dire sur Trump.

Il m’est difficile d’imaginer quel impact ce débat aura sur la course. La caractéristique centrale de la compétition reste que Trump dispose d’une avance considérable. Un débat avec une discussion extrêmement limitée sur Trump était une perte de temps inutile.

D’une certaine manière, tout le monde sur scène était perdant pour ne pas avoir réussi à bouleverser cette dynamique sous-jacente. D’une certaine manière, tous ceux qui regardaient étaient perdants d’avoir passé ces deux heures et d’en avoir si peu retiré. Mais certains ont particulièrement mérité ce statut de perdant.

Perdant : Vivek Ramaswamy

Aimez-le ou détestez-le, Vivek Ramaswamy a été au centre du premier débat du GOP. C’était un nouveau visage dont le style rhétorique contrastait avec celui des politiciens de carrière présents sur scène – et il attirait souvent clairement leur colère et leur mépris. Ramaswamy a ensuite fait l’objet de nombreuses conversations d’experts.

Mais malgré certaines prédictions, le buzz ne s’est pas traduit par un rebond dans les sondages. Et lors du débat de ce soir, le discours de Ramaswamy semblait obsolète.

Lorsque ses rivaux ont de nouveau fait de lui un punching-ball – Tim Scott, Nikki Haley et Mike Pence lui ont tous tiré dessus, affirmant qu’il faisait des affaires en Chine et que sa politique en Ukraine aiderait la Russie – il n’a pas répondu de manière mémorable.

Plus important encore, il ne disposait pas d’un moyen vraiment efficace pour faire valoir son argument sur les raisons pour lesquelles il devrait être président. À un moment donné, il a reconnu que certains pourraient le considérer comme un « je-sais-tout » ; il a admis qu’il ne savait pas tout et qu’il devrait demander conseil aux autres.

L’humilité affectée n’était pas convaincante compte tenu de son comportement général tout au long de la course, mais cela ne justifiait pas non plus pourquoi il méritait d’être dans le bureau ovale. Si Ramaswamy veut sortir du groupe à un chiffre dans les sondages, il devra essayer quelque chose de différent.

Perdant : Les modérateurs

Modérer un débat avec sept candidats sur scène pour qu’il soit intéressant, révélateur et cohérent n’est pas une mince affaire. Cela dit, Dana Perino, Stuart Varney et Ilia Calderón semblaient étonnamment réticents à ce que les candidats débattent réellement entre eux.

Pour tenter de garder un contrôle strict sur les débats, les modérateurs interrompaient régulièrement les échanges entre les candidats, se précipitant pour passer à la question suivante de leur liste prédéfinie. À un moment donné, Perino a même reproché aux candidats de trop se mentionner, affirmant que cela signifierait qu’ils auraient moins de questions.

Ces questions étaient aussi souvent hyper spécifiques à chaque candidat. C’était comme si les modérateurs essayaient de mener des interviews « gotcha » avec sept personnes simultanément. Est-ce que cela nous importe vraiment de savoir si Chris Christie a fait volte-face sur sa position en matière d’immigration il y a 13 ans ?

Un bon débat fait ressortir les différences entre les candidats pour informer les électeurs sur leur choix, et la plupart du temps, les modérateurs n’y sont pas parvenus. Ils ont également presque entièrement évité de poser des questions sur le leader écrasant du scrutin : Trump. Sept candidats en mauvaise position dans les sondages ont été scrutés de près par les modérateurs, tandis que le leader du scrutin s’en est sorti indemne.

Perdant : Fox News

Plus tôt mercredi, Max Tani de Semafor a rapporté que Fox avait dû réduire ses prix de créneaux publicitaires de plusieurs centaines de milliers de dollars pour ce débat, par rapport au premier, parce que l’intérêt était censé être faible. C’est une démonstration très tangible de l’échec de Fox à donner de l’importance à ces débats – un échec qui vient principalement du fait que Trump a clairement indiqué, une fois de plus, que Fox a plus besoin de lui qu’il n’a besoin d’eux.

Le 8 janvier 2021, le président de Fox, Rupert Murdoch, a écrit dans un e-mail que Fox News « pivotait » parce qu’il voulait « faire de Trump une non-personne ». Et tout au long des années 2021 et 2022, l’enthousiasme de la chaîne envers Trump a semblé s’être refroidi, et sa couverture a beaucoup contribué à faire de Ron DeSantis un rival national crédible pour lui.

Mais ces plans se sont effondrés cette année, car la candidature de Trump et ses inculpations ont rendu impossible son ignorance. Comme cela a été démontré chaque fois que Fox tente de nuire à Trump, les dirigeants et les stars de la chaîne se sentent coincés par leurs téléspectateurs qui l’aiment. Trump n’a pas payé le prix pour avoir ignoré ces deux débats sur Fox – mais Fox l’a fait.

Gagnant : Vous savez qui

C’était un autre débat où le gars qui menait de 40 points n’était pas sur scène et n’a reçu que le moindre coup de ceux qui étaient sur scène. (Désolé, Chris Christie, l’appeler « Donald Duck » est ringard et inefficace.) C’était aussi un autre débat où il n’y avait pas de vainqueur clair – pas de star qui puisse être élevée au rang de principal challenger de Trump.

Il fut un temps, plus tôt cette année, où les sondages entre Trump et DeSantis n’étaient pas totalement déséquilibrés, et il semblait au moins possible que l’avance de Trump puisse être délogeée. Cette époque est révolue depuis longtemps. Et tout événement de campagne qui ne parvient pas à bouleverser ce statu quo est en fait un événement qui facilite le chemin de Trump vers l’investiture.