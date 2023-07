Deuxième coup de couteau dans les rues de Kelowna en 2 jours

Une confrontation entre trois personnes dans le Landmark District de Kelowna s’est terminée par un homme poignardé à la jambe.

La GRC a été appelée au pâté de maisons 2100 du chemin Vasile vers 23 h 15 le 2 juillet pour avoir signalé qu’un homme en poursuivait un autre avec un couteau.

C’était le deuxième coup de couteau en deux jours dans la ville. L’autre s’est produit le jour de la fête du Canada sur la rue Richter et le croissant Coopland.

Les enquêteurs ont déterminé qu’un résident bouleversé de la région a confronté deux personnes sans abri et a agressé l’une d’entre elles.

L’autre homme a sorti un couteau lorsque le résident lui a donné des coups de pied, ce qui lui a causé des lacérations à la jambe.

Les trois hommes ont ensuite quitté les lieux.

Le résident a été soigné et est sorti de l’hôpital avec des blessures mineures, et les agents ont arrêté l’homme avec le couteau.

Il a depuis été libéré pendant que l’enquête se poursuit.

« Nous avons une vidéo et un son de haute qualité de l’incident et nous savons très bien ce qui s’est passé », a déclaré le Cpl. Michel Gauthier. « Nous attendons toujours une déclaration complète de l’homme qui a été blessé à la jambe et nous recommanderons des accusations au service des poursuites de la Colombie-Britannique contre toute personne qui a rencontré les éléments d’une infraction criminelle. »

