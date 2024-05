Deuxième cas humain de grippe aviaire lié à des vaches laitières découvert dans le Michigan

Aux États-Unis, une deuxième personne a été infectée par la grippe aviaire liée aux vaches laitières, a rapporté mercredi le ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan.

L’individu, un ouvrier agricole qui a été régulièrement exposé à du bétail infecté, présentait des symptômes légers et s’est rétabli, a indiqué le département.

« Le risque actuel pour la santé du grand public reste faible », a déclaré le Dr Natasha Bagdasarian, directrice médicale du Michigan, dans un communiqué. communiqué de presse. « Nous n’avons observé aucun signe de transmission interhumaine durable à ce stade. C’est exactement ainsi que la santé publique est censée fonctionner, en matière de détection précoce et de surveillance des maladies nouvelles et émergentes. »

Le Département de l’Agriculture et du Développement rural du Michigan Des cas supplémentaires ont été confirmés chez des vaches cette semaine, portant le total dans cet État à 19 troupeaux mercredi.

Au niveau national, au moins 51 troupeaux dans neuf états ont été touchés, selon le ministère américain de l’Agriculture. En plus des troupeaux du Michigan, des bovins laitiers du Colorado, du Kansas, de l’Idaho, du Nouveau-Mexique, de la Caroline du Nord, de l’Ohio, du Dakota du Sud et du Texas ont également été testés positifs pour la grippe aviaire.

Les autorités sanitaires fédérales devraient tenir une conférence de presse à ce sujet plus tard mercredi après-midi.

Mardi, le directeur adjoint principal du CDC, le Dr Nirav Shah, a demandé aux autorités sanitaires de l’État et locales de continuer à surveiller la grippe « à des niveaux accrus » tout au long de l’été, même si la saison grippale typique est terminée et que les tests de détection du virus sont terminés. tombe au minimum à cette époque de l’année.

La grippe aviaire, également connue sous le nom de H5N1, est un type de virus grippal A.

Shah a déclaré que le CDC a recommandé aux États « d’augmenter le nombre d’échantillons positifs pour le virus de la grippe A soumis au sous-typage afin d’aider à détecter même les cas rares d’infection par le virus humain H5N1 dans la communauté », a indiqué l’agence dans un communiqué de presse mardi.

Depuis que le virus H5N1 a été identifié pour la première fois en 1997, un peu plus de 900 cas ont été documentés dans le monde chez l’homme. Plus de 50 % de ces patients sont décédés, D’après le CDC. Mais ce taux de mortalité est peut-être surestimé, car les cas peuvent également être bénins et passer inaperçus.

En mars, un travailleur laitier du Texas a reçu un diagnostic de grippe aviaire. Il s’agit du premier cas documenté de grippe transmise d’une vache à un humain. La seule indication selon laquelle l’homme était malade était qu’il avait développé une conjonctivite, ou conjonctivite. Il ne présentait aucun des symptômes typiques de la grippe, tels que fièvre, toux et éternuements, et s’est rétabli plus tard.

Il s’agit du troisième cas au total aux États-Unis. En 2022, un détenu du Colorado a reçu un diagnostic de virus. L’homme travaillait dans une ferme commerciale et éliminait des oiseaux soupçonnés d’être infectés. Son seul symptôme était la fatigue et il s’est rétabli grâce à une cure de Tamiflu.

Il n’existe actuellement aucune preuve que le H5N1 se transmette d’une personne à l’autre. Aucune des personnes vivant avec l’ouvrier laitier du Texas n’est tombée malade.

Le Le CDC recommande que toute personne en contact avec des bovins laitiers porte un équipement de protection, notamment des lunettes de sécurité, des tabliers imperméables et des bottes pouvant être désinfectées.