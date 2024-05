Deuxième cas humain de grippe aviaire lié à des vaches découvert – via SMS

Un ouvrier d’une ferme laitière du Michigan a été testé positif au virus H5 de la grippe aviaire, marquant le deuxième cas humain de grippe aviaire lié à l’épidémie sans précédent du virus hautement pathogène de la grippe aviaire H5N1 parmi les vaches laitières aux États-Unis.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, le travailleur n’a subi qu’une légère infection oculaire et s’est depuis rétabli, un peu comme le premier cas chez un ouvrier d’une ferme laitière au Texas. Le travailleur du Michigan était surveillé pour détecter les symptômes dus à une exposition – la personne travaillait dans une ferme laitière avec des bovins infectés par le H5N1.

Lors d’un point de presse mercredi après-midi, le directeur adjoint principal du CDC, Nirav Shah, a déclaré que la personne participait à un système de surveillance active, dans lequel le département de la santé de l’État envoyait chaque jour un SMS demandant la présence d’éventuels symptômes. L’infection du travailleur a été identifiée après que la personne a répondu qu’elle présentait des symptômes.

Les autorités sanitaires ont effectué des prélèvements du nez et des yeux du travailleur. Le CDC, qui a reçu les écouvillons pour les tests mardi, a confirmé ce jour-là que l’écouvillon nasal était négatif tandis que l’écouvillon oculaire était positif.

« Nous avons trouvé ce cas parce que nous recherchions ce cas », a déclaré Shah, soulignant que le CDC et le Michigan étaient prêts à trouver le cas humain supplémentaire et s’y attendaient.

Dans une déclaration distincte, Natasha Bagdasarian, directrice médicale du Michigan, a souligné que l’État suivait la situation de près. « Le risque actuel pour la santé du grand public reste faible. Ce virus est étroitement surveillé et nous n’avons observé aucun signe de transmission interhumaine durable à ce stade. C’est exactement ainsi que la santé publique est censée fonctionner, au début détection et surveillance des maladies nouvelles et émergentes.

Le CDC a également déclaré que son évaluation des risques pour le grand public reste faible. Cependant, l’agence a ajouté que l’infection souligne les risques et les précautions nécessaires pour les personnes exposées à des animaux infectés ou potentiellement infectés.

On ne sait pas exactement comment le travailleur a été infecté, mais le CDC soupçonne que la personne a reçu du lait cru dans les yeux ou s’est frotté les yeux avec des mains contaminées. Il a été constaté que le lait cru provenant de bovins infectés contient des niveaux extrêmement élevés de H5N1. On ne sait pas encore si la personne avait accès à un équipement de protection individuelle, comme un écran facial, que le gouvernement fédéral s’efforce de distribuer.

Pour l’instant, les tests effectués par le CDC ont seulement confirmé que le travailleur était atteint d’une infection grippale de type H5. D’autres tests permettant de typer le virus comme H5N1, en particulier, ne sont pas encore terminés. Le CDC espère disposer du séquençage génétique du virus d’ici un à deux jours. À ce stade, les chercheurs peuvent évaluer si le virus est le même que celui observé chez les vaches et s’il a acquis des mutations inquiétantes qui pourraient lui permettre de se propager plus facilement entre les humains.

À chaque nouvelle infection, le H5N1 a la capacité de s’adapter à de nouveaux hôtes, et les experts surveillent avec anxiété l’épidémie chez les vaches laitières – qui a été détectée pour la première fois en mars – à la recherche de signes indiquant que le virus va acquérir la capacité de déclencher une épidémie chez l’homme. Dawn O’Connell, secrétaire adjointe à la préparation et à la réponse au sein du ministère américain de la Santé et des Services sociaux, a déclaré mercredi lors d’un point de presse que, par mesure de précaution, le gouvernement fédéral s’apprêtait à terminer la production de 4,8 millions de doses de vaccin H5N1 qui est correspondait bien au virus observé en circulation chez les vaches laitières.

À ce jour, le ministère américain de l’Agriculture a enregistré 52 troupeaux de vaches laitières ont été infectés par le H5N1 dans neuf États. Le Michigan a signalé 19 troupeaux infectés.

Ce message a été mis à jour pour inclure de nouvelles informations issues du point de presse et des déclarations d’aujourd’hui.