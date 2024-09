Deuxième bande-annonce : « Saturday Night » de Jason Reitman

Sony Pictures a publié une deuxième bande-annonce pour le projet de lancement de SNL de Jason Reitman, « Saturday Night ».

Le nouvel aperçu fait suite à un lancement très réussi au Festival du film de Telluride la semaine dernière, le film se situant actuellement à 86 % (7,6/10) sur Tomates pourries.

Le titre arrive également après l’annonce d’un changement de stratégie de sortie. Le titre sortira toujours dans les cinémas le 11 octobre comme prévu initialement, mais il sera désormais précédé d’un déploiement sur les plateformes à partir de Los Angeles, New York et Toronto le 27 septembre et d’une sortie limitée le 4 octobre.

Reitman réalise le film à partir d’un scénario coécrit avec Gil Kenan et basé sur une histoire vraie. Le film en temps réel suit les événements qui se déroulent dans les coulisses des 90 minutes précédant la première diffusion de « Saturday Night Live » en 1975.

Le casting comprend Gabriel LaBelle dans le rôle de Lorne Michaels, Dylan O’Brien dans le rôle de Dan Aykroyd, Cory Michael Smith dans le rôle de Chevy Chase, Matt Wood dans le rôle de John Belushi, Ella Hunt dans le rôle de Gilda Radnor, Kim Matula dans le rôle de Jane Curtin, Cooper Hoffman dans le rôle de Dick Ebersol, Willem Dafoe dans le rôle de David Tebet et Nicholas Braun dans le rôle de Jim Henson et Andy Kaufman.

Il y a aussi JK Simmons dans le rôle de Milton Berle, Matthew Rhys dans le rôle de George Carlin, Nicholas Podany dans le rôle de Billy Crystal, Paul Rust dans le rôle de Paul Shaffer, Cooper Hoffman dans le rôle de Dick Ebersol, Naomi McPherson dans le rôle de Janis Ian, Andrew Barth Feldman dans le rôle de Neil Levy, Kaia Gerber dans le rôle de Jacqueline Carlin et Finn Wolfhard dans le rôle d’un page de NBC.

Jason Blumenfeld, Peter Rice, Reitman et Gil Kenan produisent le film qui arrive à l’automne alors que la série célèbre sa 50e saison. Reitman réalise le film à partir d’un scénario qu’il a coécrit avec Gil Kenan.