Deuxième bande-annonce : Johnson, Evans dans « Red One »

Amazon MGM Studios a diffusé une deuxième et longue bande-annonce de trois minutes pour sa comédie de Noël « Red One » avec Dwayne Johnson, Chris Evans, JK Simmons et bien d’autres.

Après l’enlèvement choquant du Père Noël (Simmons) au pôle Nord, le commandant Callum Drift (Johnson) de la force opérationnelle ELF doit s’associer au chasseur de primes le plus célèbre du monde (Evans) pour sauver Noël.

Bonnie Hunt, Kiernan Shipka, Lucy Liu, Mary Elizabeth Ellis, Nick Kroll, Kristofer Hivju, Wesley Kimmel et Jenna Kanell partagent l’affiche de cette comédie d’action-aventure à quatre quadrants qui se déroule dans un nouvel univers et espère potentiellement lancer une franchise.

Hiram Garcia a créé l’histoire originale tandis que Jake Kasdan (« Jumanji : Bienvenue dans la jungle ») réalise le film à partir d’un scénario de Chris Morgan (« Hobbs and Shaw »).

Johnson, Morgan, Garcia, Kasdan, Dany Garcia, Melvin Mar et Sky Salem Robinson sont les producteurs. Le film sortira dans les cinémas le 15 novembre avant un éventuel lancement sur Amazon Prime Video courant 2025.