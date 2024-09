Deuxième bande-annonce : Hugh Grant dans « Heretic »

A24 a dévoilé une deuxième bande-annonce pour son nouveau long métrage d’horreur « Heretic » dans lequel Hugh Grant s’attaque à son premier film d’horreur depuis de nombreuses années.

L’acteur britannique bien-aimé joue un homme qui reçoit la visite de deux jeunes missionnaires mormons interprétés par Chloe East (« The Fabelmans ») et Sophie Thatcher (« Yellowjackets ») à qui il fait subir une série de jeux psychologiques intenses.

Le projet vient de Scott Beck et Bryan Woods, le duo qui a écrit le film à succès de John Krasinski « A Quiet Place » ainsi que « Haunt » de 2019, le film préhistorique d’Adam Driver « 65 » et l’adaptation de Stephen King « The Boogeyman ».

Tourné à Vancouver l’automne dernier dans le cadre d’un accord intérimaire approuvé par la guilde, le film met également en vedette Elle McKinnon, River Codack, Carolyn Adair, Stephanie Lavigne et Elle Young.

Beck, Woods, Katie Aquino, Scott Beck, Liliane Bedford, Julia Glausi, Kai Raka, Stacey Sher et Jeanette Volturno sont tous producteurs.