Deuxième arrestation après l’abattage du célèbre arbre anglais « Sycamore Gap » | Actualités sur la criminalité

La police du Royaume-Uni a procédé à sa deuxième arrestation suite à l’abattage d’un arbre ancien qui se trouvait depuis des centaines d’années près du monument romain du mur d’Hadrien, dans le nord-est de l’Angleterre – un acte apparent de vandalisme qui a choqué le Royaume-Uni.

Quelques heures après la libération sous caution d’un jeune de 16 ans, la police de Northumbria a déclaré vendredi qu’un homme d’une soixantaine d’années avait été arrêté et était interrogé en détention pour ce que les détectives ont décrit comme un « acte délibéré de vandalisme ».

« La destruction insensée de ce qui est sans aucun doute un monument de renommée mondiale et un trésor local a, à juste titre, provoqué une vague de choc, d’horreur et de colère dans tout le Nord-Est et au-delà », a déclaré l’inspecteur en chef Rebecca Fenney-Menzies.

« J’espère que cette deuxième arrestation démontre à quel point nous prenons cette situation au sérieux et notre engagement continu à retrouver les responsables et à les traduire en justice », a-t-elle ajouté.

La police a déclaré que son enquête était en cours et a lancé un appel au public pour obtenir de plus amples informations concernant l’abattage de l’arbre.

« Toute information – aussi petite ou insignifiante que vous la considériez – pourrait s’avérer absolument cruciale pour nos enquêtes », a déclaré la force sur les réseaux sociaux.

#MISE À JOUR Des policiers enquêtent sur le vandalisme d’une icône #Northumberland arbre a procédé à une deuxième arrestation.🚨 Une enquête approfondie a été ouverte après l’abattage du Sycamore Gap Tree dans la nuit de mercredi à jeudi, ce que nous pensons être un acte de vandalisme délibéré. (1/4) pic.twitter.com/yFUnAmMLI6 – Police de Northumbrie (@northumbriapol) 29 septembre 2023

Pourquoi quelqu’un voudrait-il abattre l’un des arbres les plus emblématiques d’Angleterre a laissé les gens à travers le Royaume-Uni perplexes et en colère.

Après des siècles d’industrialisation et d’urbanisation, la Grande-Bretagne est considérée comme l’un des pays les plus déforestés d’Europe.

L’arbre était l’un des principaux monuments du mur d’Hadrien, un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, construit il y a près de 2 000 ans lorsque la Grande-Bretagne faisait partie de l’Empire romain pour garder sa frontière nord-ouest.

Depuis des générations, les promeneurs s’arrêtent pour admirer et photographier l’arbre de Sycamore Gap, rendu célèbre par son apparition dans le film de Kevin Costner en 1991, Robin des Bois : Prince des Voleurs.

Le National Trust, qui cherche depuis plus de 125 ans à protéger le patrimoine et les paysages naturels du pays, a déclaré qu’il « rendait actuellement le site sûr et aidait le personnel et la communauté à accepter la nouvelle ».

L’arbre, qui a été coupé près de la base de son tronc, pourrait repousser, ont déclaré les experts, tout en prévenant qu’il ne serait plus jamais le même.

« Cela vaut la peine d’essayer », a déclaré Rob Ternent, jardinier en chef du jardin d’Alnwick à proximité. « Il sera très difficile de ramener l’arbre à l’arbre d’origine », a-t-il déclaré.

« Il avait environ 300 ans, donc il faudra beaucoup de temps pour revenir à cette taille », a-t-il ajouté.