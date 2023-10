Deux zones supplémentaires ouvertes à la rentrée | Actualités, Sports, Emplois

Les résidents de deux autres zones de Lahaina seront autorisés à accéder à leurs propriétés vendredi et samedi alors que le comté de Maui continue de rouvrir les zones touchées par l’incendie de forêt du 8 août.

Les restrictions seront levées pour les zones Zone 6C et Zone 15A.

La zone 6C comprend Kahoma Village Loop et Hoe Kawele Drive.

La zone 15A comprend la rue Puapihi, la place Puailima, la place Pualoke, la place Puapake et la rue Front.

Des laissez-passer pour les véhicules de rentrée seront requis et seront distribués de 8 h à 16 h aujourd’hui et jeudi au centre civique de Lahaina et dans le hall du bâtiment Kalana O Maui du comté de Maui. Deux laissez-passer pour véhicules seront disponibles par propriétaire, et deux laissez-passer pour véhicules seront disponibles par logement locatif. Des kits d’équipement de protection individuelle en option seront disponibles lors de la distribution des laissez-passer du véhicule.

Les documents suivants peuvent être utilisés pour prouver la propriété ou la résidence afin de recevoir un laissez-passer :

• Acte de propriété ou titre de propriété indiquant clairement le nom du résident en tant que propriétaire du bien.

• Factures de services publics tels que l’électricité, l’eau ou le gaz, adressées au nom du résident et à l’adresse de la propriété. Ces factures doivent être récentes et montrer une utilisation cohérente.

• Les dossiers d’impôt foncier indiquant le résident comme propriétaire foncier. Pour accéder aux dossiers fiscaux du comté, visitez www.mauipropertytax.com.

• Contrat de location avec le nom du locataire, le nom du propriétaire et l’adresse de la propriété.

• Permis de conduire d’Hawaï avec l’adresse actuelle du résident.

• Immatriculation du véhicule pouvant indiquer l’adresse de la propriété.

• Carte d’enregistrement des électeurs indiquant l’adresse du résident à Lahaina.

• États financiers envoyés à l’adresse Lahaina du résident.

• Documents d’assurance, tels que les polices d’assurance du propriétaire ou du locataire avec l’adresse de Lahaina du résident.

• Affidavit notarié d’un propriétaire foncier ou d’un propriétaire confirmant la résidence ou la propriété.

Au cours des deux premiers jours de rentrée prise en charge, l’accès à la zone 6C se fera par la rue Ala Moana à côté de Front Street et l’accès à la zone 15A se fera par Front Street à côté de Honoapiilani Hwy.

Des services seront fournis sur place aux résidents, notamment de l’eau, de l’ombre, des stations de lavage, des toilettes portables, des soins médicaux et de santé mentale, le transport par Maui Bus depuis les refuges des hôtels locaux et une assistance linguistique. Le transport depuis les hôtels sur les navettes à circulation de Maui Bus aura des horaires prolongés pendant les jours de rentrée, de 7h00 à 19h00.

Pour plus de détails et une carte des zones rouvertes, visitez www.mauirecovers.org/recovery/reentry.