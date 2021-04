Deux YouTubers qui ont PEINT sur de faux masques Covid pour tromper les gardes de supermarché JAILED à Bali après avoir posté des cascades

DEUX influenceurs ont été JAILED en attendant leur expulsion à Bali après avoir fait des farces aux autorités avec des masques peints.

Le YouTuber basé aux États-Unis Josh Paler Lin et l’influenceur russe Leia Se se sont vu confisquer leurs passeports vendredi après s’être filmés en train de peindre un masque chirurgical bleu sur Se et d’entrer dans un supermarché avec.

6 Leia Se est entré sur un marché avec un masque facial peint Crédit: Instagram

6 Ils ont été surpris de pouvoir tromper les autorités Crédit: YouTube

Ils ont mis la peinture pour le visage après que la sécurité du magasin ait initialement refusé le russe sans masque, mais la deuxième fois, ils ont trompé les gardes et sont entrés dans le supermarché avec la version peinte de Se.

Choqué qu’ils aient réussi à réussir le coup, Lin a déclaré en vidéo à ses milliers de followers: « Je ne peux pas croire que cela a fonctionné!

«Avez-vous remarqué que personne ne vous regardait réellement?

La vidéo semble avoir été retirée de ses comptes de médias sociaux, mais a depuis été republiée ailleurs.

6 Leia Se marchant du bureau d’immigration à Jimbaran, Bali, Indonésie aujourd’hui Crédit: AP

6 Josh Paler Lin se spécialise dans les vidéos de farces sur YouTube Crédit: Instagram

Lin, titulaire d’un passeport taïwanais dont la chaîne YouTube est spécialisée dans les vidéos de farces, et Se, qui compte plus de 25000 abonnés Instagram, ont suscité l’indignation face à la farce alors que les cas de virus et les décès s’envolent à Bali.

La police de Bali a déclaré qu’il était « tout à fait approprié » d’expulser le couple pour avoir enfreint les lois Covid-19 de l’Indonésie.

Bien que les contrevenants pour la première fois à la règle du port de masque de Bali encourent des amendes de 1 million de roupies (50 £) pour les étrangers et une expulsion après une deuxième infraction, la police a voulu qu’ils soient immédiatement expulsés de l’île.

Le chef de l’unité de police de la fonction publique, Dewa Nyoman, a déclaré: «Il est juste de les sanctionner plus sévèrement, non seulement avec une amende, mais aussi avec une expulsion.

«Non seulement ils violent, mais ils provoquent délibérément en public de défier les directives sanitaires.»

6 Le duo a été ordonné de quitter l’île après l’incident Crédit: Instagram

6 Dans une vidéo sombre, ils se sont excusés pour la farce Crédit: Instagram

Le couple a depuis montré des remords et s’est excusé via la vidéo Instagram de Lin.

Lin a déclaré: «J’ai fait cette vidéo pour divertir les gens parce que je suis un créateur de contenu et que c’est mon travail de divertir les gens.

«Cependant, je ne savais pas que ce que j’avais fait pouvait en fait apporter beaucoup de commentaires négatifs», a-t-il dit, conseillant alors aux gens de toujours porter des masques et d’inviter tout le monde à aider Bali à retrouver son tourisme.

Jamaruli Manihuruk, qui dirige le bureau régional de Bali pour le ministère de la Justice et des Droits de l’homme, a déclaré que Lin et Se devaient être expulsés dès que possible après avoir été testés pour COVID-19.

«Les étrangers qui ne respectent pas les lois et règlements en Indonésie font face à des sanctions d’expulsion», a déclaré Manihuruk.

Il a déclaré que Lin et Se seraient placés dans une cellule de détention au bureau de l’immigration en attendant leur vol.

En janvier, les autorités de Bali ont expulsé Sergei Kosenko, une célébrité russe des médias sociaux, après avoir publié une vidéo de lui-même conduisant une moto avec une passagère à l’arrière d’un quai dans la mer.

Le coup a été condamné par de nombreux Indonésiens comme étant imprudent et potentiellement dangereux pour l’environnement.