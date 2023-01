Deux volontaires de l’aide britannique, 28 et 48 ans, portés disparus en Ukraine après avoir disparu sur la ligne de front déchirée par la guerre à Donetsk

DEUX volontaires humanitaires britanniques ont disparu de la ligne de front en Ukraine, a annoncé la police locale.

Andrew Bagshaw, 48 ans, et Christopher Parry, 28 ans, ont disparu le 6 janvier près de Soledar, alors qu’ils aidaient à évacuer des civils.

Christopher Parry a disparu en Ukraine

Il manque également Andrew Bagshaw

Parry a collecté des fonds pour un nouveau véhicule pour effectuer son travail Crédit : Allez me financer

En photo avec une famille qu’il a aidé à évacuer Crédit : allez me financer

La ville se trouve dans la région orientale de Bakhmut, où il y a eu de violents combats et des évacuations sont souvent effectuées sous le feu des forces russes alors que la guerre fait rage.

Selon la police ukrainienne, les policiers ont été informés vers 17 h 15 le lendemain que les deux hommes, qui sont des « citoyens britanniques âgés de 28 et 48 ans », avaient disparu.

La police dit qu’ils essaient de trouver la paire.

Parry, un entraîneur de course de Cheltenham, a récemment déclaré à Sky News que son travail consistait à conduire environ une heure vers les villages de première ligne pour évacuer les civils.

Il a dit : « Je prends chaque jour comme il vient. Parfois, quand vous voyez des choses assez terribles, cela vous retient, par exemple le cadavre brûlé d’une mère que nous avions évacuée.

« Mais vous, vous avez un travail. Vous êtes dans une position de soin et dès que vous ramassez ces gens, vous devez sortir et vous éloigner de l’artillerie qui ne cesse de retentir autour de nous.

“Quand vous revenez et que vous pensez” c’était un peu proche, c’était à seulement 100 mètres de nous “, c’est à ce moment-là que vous pensez que ma chance pourrait tourner, mais ça vaut le coup de sauver ces gens.”

Il a collecté des fonds via JustGiving pour acheter un nouveau véhicule tout-terrain pour effectuer son travail.

Bagshaw vit à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, et travaille au sein d’une équipe de volontaires ukrainiens et internationaux qui apportent de l’aide et évacuent des citoyens, rapporte Stuff.co.nz.

En août, il a décrit l’horreur de la ligne de front où il travaillait.

“Plus vous vous rapprochez de l’est, pire c’est”, a-t-il déclaré.

« Il y a juste une destruction massive, en gros. Chaque bâtiment est endommagé dans une certaine mesure, les fenêtres soufflées ou démolies.

Ses parents, Philip et Dame Susan Bagshaw, fondateurs du Canterbury Charity Hospital, ont confirmé que leur fils avait été porté disparu.

Dans une déclaration, ils ont déclaré qu’il était “une personne très intelligente et indépendante d’esprit”, qui s’est rendue en Ukraine en tant que volontaire pour aider les gens.

“Il est né au Royaume-Uni, et Philip et Susan sont très reconnaissants envers toutes les agences de Londres et de Nouvelle-Zélande, qui travaillent si dur pour le retrouver.

“Les parents d’Andrew l’aiment beaucoup et sont immensément fiers de tout le travail qu’il a accompli en livrant de la nourriture et des médicaments et en aidant les personnes âgées à quitter le front de la guerre.”

Tenby Powell, fondateur de Kiwi KARE, une organisation caritative travaillant avec des volontaires en Ukraine, a déclaré que son organisation soutenait Bagshaw et lui avait financé un véhicule à utiliser pour les évacuations.

Il a déclaré que Bagshaw n’avait pas été entendu depuis 48 heures et qu’il procédait à des “extractions à chaud” à Soledar.

Ce laps de temps concernait l’environnement dans lequel il travaillait, a déclaré Powell.

“J’ai appris à connaître Andrew assez bien. Il était absolument dévoué à ce travail”, a déclaré Powell.

“Il a fait un travail vraiment extraordinaire dans des circonstances difficiles.”

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré: “Nous soutenons les familles de deux hommes britanniques portés disparus en Ukraine.”

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les troupes de Vladimir Poutine avaient réduit la ville orientale de Bakhmut en “ruines brûlées”.

Les soldats ukrainiens ont comparé les scènes à un conflit de tranchées de style Première Guerre mondiale.

La ville – qui abritait autrefois 70 000 personnes – a été bombardée par des bombardements intenses pendant plus de six mois alors que la Russie pilonnait les tranchées ukrainiennes jour et nuit avec de l’artillerie.