Deux voleurs armés ont fait irruption chez moi mais j’ai été jeté en PRISON – c’était le pire jour de ma vie

Un héros HAVE-a-go qui a chassé deux cambrioleurs de la route a déclaré que c’était une “gifle” de voir les voleurs être libérés – car il a été emprisonné pendant deux ans pour cette épreuve.

Adam White, 34 ans, a été enfermé pendant 22 mois pour avoir causé des blessures graves par conduite dangereuse alors qu’il poursuivait les escrocs qui tentaient de s’introduire par effraction dans sa maison familiale.

Adam White a été emprisonné pendant 22 mois après avoir chassé les cambrioleurs potentiels de son domicile Crédit : Twitter

L’arrestation de l’homme de 34 ans a suscité l’indignation après sa diffusion sur 24 heures en garde à vue Crédit : Canal 4

Il a été libéré en septembre, mais l’arrestation d’Adam a attiré l’attention du public après sa diffusion sur 24 heures en garde à vue, où son cas a suscité l’indignation des téléspectateurs.

L’homme de 34 ans a poursuivi les deux voleurs alors qu’ils tentaient de pénétrer par effraction dans sa propriété où se trouvaient sa femme et ses deux jeunes enfants.

Il a ensuite perdu le contrôle de sa voiture dans la poursuite, laissant les deux escrocs dans un état critique.

Mais alors qu’il était emprisonné pour ses actes, les deux cambrioleurs qui ont fait irruption dans sa maison sont sortis libres en partie à cause de leurs blessures.

S’adressant à MailOnline, le père a déclaré que sa condamnation était “le pire jour de ma vie”, alors qu’il révélait l’effet continu de son séjour derrière les barreaux.

Taylor Benford et Ryan Paul, tous deux âgés de 25 ans, ont été condamnés à des peines avec sursis et à 200 heures de travaux d’intérêt général après avoir plaidé coupables à la tentative de cambriolage de la maison familiale des White.

Le juge pensait que leurs blessures leur rendraient la vie difficile en prison, une décision qu’Adam a qualifiée de “écœurante”.

Il a dit: “‘S’ils sont suffisamment en forme pour monter dans une voiture [again] et faites cela mais ne risquez pas une peine de prison pour leurs actions, cela vous donne l’impression que c’est une gifle.

“Pourquoi tout le monde n’est-il pas simplement un criminel? C’est écœurant de savoir qu’il n’y a pas de moyen de dissuasion.”

Benford et Taylor, qui ont tous deux une série de condamnations antérieures, étaient armés d’un pied de biche et de coupe-boulons lorsqu’ils ont tenté de pénétrer par effraction dans la propriété de M. White dans le Bedfordshire en 2019.

Les deux cambrioleurs potentiels ont ciblé la maison d’Adam après s’être fait passer pour des acheteurs potentiels d’une moto qu’Adam avait annoncée en ligne.

Mais lorsqu’il a repéré les hommes alors qu’ils tentaient de s’introduire dans le garage de sa famille, Adam les a poursuivis dans son 4×4 Mercedes alors qu’il les chassait de sa propriété.

La poursuite a pris fin brusquement lorsque les deux voleurs ont été éjectés d’une moto volée, subissant de graves blessures, notamment une fracture du crâne, des saignements au cerveau et des os brisés.

Il a été arrêté sur place après avoir raconté l’accident à la police et a déclaré qu’il regrettait maintenant ses actions et “souhaite que cela ne se produise pas”.

Il a ajouté: “Mes actions étaient mes actions – je n’aurais pas dû quitter ma maison et j’ai dû en payer le prix.”

Après son arrestation, le père a dû payer 50 000 £ pour les frais juridiques et vider ses “économies de toute une vie” tout en contractant des prêts et des cartes de crédit pour payer l’affaire.

“INCROYABLEMENT DUR”

Adam a déclaré que l’un des moments les plus difficiles de son calvaire a été la décision avec sa femme d’interrompre sa grossesse, par crainte de la difficulté d’élever le bébé seul s’il allait en prison.

“C’était la pire chose que nous ayons eu à faire”, a-t-il déclaré.

« Moins d’une semaine et demie après l’incident, nous avons pris la décision d’avoir un licenciement.

“Nous ne savions pas ce qui se passait ou une accusation ou quelque chose comme ça. Que faites-vous?

“Nous avons pris la décision la plus sensée que nous pouvions à l’époque, c’était incroyablement difficile … la douleur qu’elle a endurée. Je suis resté assis là avec elle tout le temps.

“Les deux ans et demi qui ont précédé la date d’audience, nous étions dans les limbes et nous ne savions pas quoi faire.”

Il a ajouté qu’il était “pétrifié” lorsqu’il a été condamné par le tribunal et l’a décrit comme “le pire jour de ma vie”.

Bien qu’il se soit senti “tellement effrayé” au cours de ses premiers jours enfermés, Adam s’est lié d’amitié avec son compagnon de cellule après avoir été transféré de Bedford à la prison de Mount, qui l’a aidé à s’installer en prison à vie.

Parlant de sa vie derrière les barreaux, Adam a dit qu’il détestait être “empêché” de parler à sa famille, mais a déclaré que leurs visites étaient tout aussi déchirantes.

C’était bizarre et horrible pour les enfants, ils ont été fouillés par des chiens. Ce n’est pas quelque chose que vous voulez que vos enfants traversent Adam White, 34 ans

“Ce n’est pas quelque chose que vous voulez que vos enfants traversent, mais en même temps, je voulais les voir”, a-t-il déclaré.

“Les enfants ne savaient pas ce qui s’était passé jusqu’à ce que je sois envoyé en prison, nous ne voulions pas qu’ils se sentent en danger.

Sorti de prison en septembre, le père a déclaré que l’affaire affectait toujours massivement sa vie.

Il doit porter une étiquette à la cheville en tout temps et n’est pas autorisé à sortir de la maison entre 7 h et 19 h.

Adam a également perdu son emploi d’électricien et s’est vu interdire de conduire jusqu’en 2025, mais a vu une vague de soutien suite à son arrestation qui a fait la une des journaux.

Une page GoFundMe pour la famille a collecté plus de 150 000 £ en moins d’une semaine – et le couple a maintenant cessé de recevoir des fonds et souhaite donner de l’argent à une association caritative pour la grossesse et la perte d’un bébé pour “aider les autres qui ont traversé le même chose”.

