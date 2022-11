Deux volcans en éruption dans la péninsule russe du Kamtchatka filmés

Internet regorge de vidéos fascinantes qui capturent certains des événements les plus inhabituels de la nature. Qu’il s’agisse d’un arc-en-ciel mystique aux chutes du Niagara ou d’une cascade inversée au Karnataka, il y en a pour tous les goûts. Aujourd’hui, une vidéo de 2 volcans en action dans l’Extrême-Orient russe est devenue virale sur Internet. La vidéo est partagée par un utilisateur nommé Sarwar via Twitter.

La vidéo montre une énorme quantité de fumée qui s’échappe dans l’air alors que les volcans commencent à éclater. Le clip est tourné à distance et présente des montagnes enneigées, de la neige partout et bien plus encore. La légende disait également : « D’imposants nuages ​​de cendres et de lave incandescente jaillissent de deux volcans de la péninsule russe du Kamtchatka, l’une des zones d’activité géothermique les plus concentrées au monde, avec environ 30 volcans actifs ». Il avait également le hashtag, “#Kamchatka #Volcano”.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Sarwar a partagé une autre photo et écrit une légende : « Dans une déclaration citée par le média russe Ria Novosti dimanche, Aleksey Ozerov, directeur de l’Institut de volcanologie et de sismologie du chapitre d’Extrême-Orient de l’Académie russe des sciences, a averti que le “le dôme du volcan est considérablement chauffé.”

Auparavant, une vidéo d’un groupe de personnes se tenant près d’une éruption volcanique était devenue virale sur Internet. On peut voir des gens se tenir près du site de l’éruption, le filmer et le photographier. Cependant, la lave commence bientôt à couler vers le bas. Alors que certains touristes se sont précipités pour se mettre en sécurité, d’autres ont simplement ri du spectacle. La légende disait: “Cela semble un peu trop proche pour le confort”. La vidéo virale a suscité une inquiétude généralisée pour la sécurité des touristes. “Mets ton téléphone dans ta poche et cours !” un utilisateur conseillé. Un autre utilisateur, « Je ne sais même pas quoi dire pour ces créatures. Certainement pas les humains comme le reflète leur manque de capacité cognitive ».

