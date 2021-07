Deux membres de la délégation olympique en visite ont été testés positifs pour COVID-19, ont déclaré vendredi les médias, soulignant le risque de tenir les Jeux de Tokyo 2020 reportés même après que la plupart des spectateurs aient été interdits d’événements.

Les organisateurs des Jeux ont cédé aux pressions politiques jeudi au milieu de l’augmentation des infections et ont interdit à presque tous les fans des Jeux deux semaines seulement avant leur début, après avoir insisté sur le fait qu’ils pouvaient aller de l’avant avec les spectateurs.

La décision, prise après que le Premier ministre Yoshihide Suga a annoncé jeudi un quatrième état d’urgence pour la capitale, prive les Jeux de leur dernier espoir de faste et de spectacle public.

Les spectateurs d’outre-mer ont été interdits il y a des mois.

Un athlète lituanien a été testé positif à Hiratsuka, à l’ouest de Tokyo, et un membre de la délégation israélienne a été trouvé positif à son arrivée à l’aéroport Haneda de Tokyo, ont rapporté les médias nationaux, sans donner de détails.

Ils ne sont pas les premiers. Un athlète ougandais et un entraîneur ont été testés positifs le mois dernier. Un athlète serbe a été testé positif ce mois-ci.

Le ministre japonais de la Santé, Norihisa Tamura, a déclaré qu’il était désolé pour les athlètes, mais que la décision d’éloigner les fans était la bonne.

« S’il vous plaît, restez à la maison pour ces Jeux olympiques et partagez cette excitation avec les familles à la maison », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Un responsable en charge de la vente des billets s’est étouffé de larmes en s’excusant auprès des personnes dont les billets ont été annulés.

« Nous avons fait tout notre possible pour répondre aux attentes de ceux qui avaient acheté les billets et je ressens une profonde douleur », a déclaré Hidenori Suzuki, du service marketing du comité d’organisation, lors d’un briefing.

Les Jeux, reportés de l’année dernière, devraient se dérouler du 23 juillet au 8 août, et les sondages d’opinion ont toujours montré que le public japonais craignait de les suivre pendant une pandémie.

Dans un récent sondage médiatique, 35 % étaient en faveur de l’absence de spectateurs, 26 % voulaient des limites et 34 % voulaient que les Jeux soient annulés ou reportés.

Cette décision semble également susceptible d’étouffer le meilleur des cas pour Suga, dans lequel il convoquerait des élections générales anticipées peu de temps après des Jeux réussis qui avaient rajeuni son soutien détrempé.

« Ce scénario s’est complètement effondré », a déclaré l’analyste politique indépendant Atsuo Ito. Une élection pour la puissante chambre basse du Parlement doit avoir lieu plus tard cette année et Suga est également confronté à une course à la réélection à la direction du parti au pouvoir.

Autrefois considéré comme une chance pour le Japon de montrer qu’il se remettait d’une stagnation prolongée et d’un tremblement de terre dévastateur il y a dix ans, l’événement a été frappé par des dépassements budgétaires massifs.

Les experts médicaux ont déclaré pendant des semaines que l’absence de spectateurs serait l’option la moins risquée, alors que le public craint qu’un afflux de dizaines de milliers d’athlètes et de responsables n’alimente une nouvelle vague d’infections.

RISQUE RÉDUIT, PEU DE BUZZ

Tara Kirk Sell, médaillée d’argent olympique en natation et professeure à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, a salué la décision.

« C’est évidemment décevant pour toutes les personnes impliquées. Mais je pense que cela réduit un peu le risque », a-t-elle déclaré à Reuters.

La détentrice du record du monde du 100 mètres haies, Kendra Harrison, a déclaré que le fait de ne pas avoir de fans présents ferait peu de différence dans sa tentative de remporter une première médaille olympique.

« Au milieu d’être aligné avec les meilleurs au monde, vous ne vous inquiétez pas vraiment de savoir qui est dans les tribunes », a déclaré Harrison à Spectrum News 1 du Kentucky.

« Vous êtes juste inquiet de sortir et de concourir au meilleur de leurs capacités. »

La présidente de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, a déclaré vendredi que les organisateurs visaient à décider des spectateurs du 24 août. 5 Jeux paralympiques dès que possible après la clôture des Jeux olympiques.

Les détenteurs de billets pour les événements olympiques qui se dérouleront sans spectateurs seront automatiquement remboursés et une nouvelle loterie de billets sera organisée pour les événements qui se tiendront toujours avec des spectateurs, les résultats étant annoncés le 10 juillet, ont indiqué les organisateurs.

Interrogé sur les projets des hauts responsables du Comité international olympique de se rendre à Hiroshima et Nagasaki, dévastés par les bombes atomiques dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, Hashimoto a déclaré que les visites étaient une chance d’envoyer un message de paix mondiale.

Le président du CIO, Thomas Bach, se rendra à Hiroshima le 16 juillet et le vice-président du CIO, John Coates Nagasaki, le même jour.

Les remarques des responsables du CIO semblant écarter les inquiétudes concernant la pandémie ont mis en colère de nombreuses personnes au Japon et le hashtag #BachGoHome a fait son apparition sur Twitter jeudi, le jour de son arrivée au Japon.

Le Japon n’a pas subi les énormes épidémies observées ailleurs mais a enregistré plus de 800 000 cas et plus de 14 890 décès. Tokyo a signalé 822 nouvelles infections vendredi, le 20e jour consécutif d’augmentation d’une semaine à l’autre.

Un peu plus de 25 % de la population a reçu une injection de vaccin et des problèmes d’approvisionnement font trébucher un déploiement initialement retardé de la vaccination.

Tokyo – qui comptait sur un boom touristique record – a connu peu de buzz et d’excitation.

L’étape tokyoïte du relais de la flamme olympique a débuté vendredi par une petite cérémonie dans un parc presque vide. Le relais sera tenu à l’écart des rues publiques et seules de petites cérémonies, sans spectateurs publics, auront lieu au cours des deux prochaines semaines

Il sera également demandé aux gens de ne pas se rassembler pour des événements sur les routes publiques, tels que le triathlon et le cyclisme, bien que certains sites en dehors de la grande région métropolitaine de Tokyo autorisent un petit nombre de spectateurs.

