Deux villes du Texas représentent le fossé entre ceux qui votent et ceux qui le pourraient, mais ne le font souvent pas

LEWISVILLE, Texas– Au cœur de l’étendue du Texas, la ville de Lewisville incarne le Lone Star State.

Traversée en deux par l’Interstate 35 et bordée d’artères à six et huit voies bordées de chaînes de magasins, de restaurants mexicains et de prêteurs sur gages, Lewisville, à 23 miles au nord de Dallas, est la tranche prototypique du deuxième État le plus peuplé du pays. Son résident typique a environ 36 ans, le même qu’au Texas. Comme dans tout l’État, 6 habitants sur 10 ne sont pas blancs et environ les deux tiers de ses électeurs ont voté à l’élection présidentielle de 2020.

À côté se trouve la ville de Flower Mound, une bande de lotissements chics portant des noms tels que Teal Wood Oaks et Chaucer Estates. Flower Mound ressemble davantage à l’électorat qui a maintenu le Texas dominé par les républicains pendant des décennies. Elle est plus riche que Lewisville, plus des deux tiers de ses habitants sont blancs et 78 % d’entre eux ont voté en 2020.

Cet écart, entre le un électorat diversifié et potentiel de Lewisville et de l’électorat actuel, majoritairement blanc, de Flower Mound, a été le sous-texte de la politique américaine des deux dernières décennies.

Pendant longtemps, on a supposé que combler l’écart entre Lewisville et Flower Mound – en faisant voter davantage de personnes et en permettant à l’électorat de mieux représenter la population réelle du pays – aiderait les démocrates et nuirait aux républicains. En effet, un électorat plus large signifierait que davantage de minorités voteraient, et ces groupes sont historiquement plutôt démocrates.

Cette présomption a contribué à déclencher la théorie du complot du Grand Remplacement parmi certains conservateurs, imaginant un complot visant à importer des immigrants pour remplacer les électeurs blancs plus conservateurs. Cela a contribué à alimenter les efforts menés par les Républicains pour rendre le vote plus difficile, en particulier au Texas, qui compte certains des plus grands électeurs. lois électorales les plus strictes dans le pays. Mais cette élection présidentielle a j’ai inversé le script.

Les Républicains ont construit leur campagne pour Donald Trump en touchant ce qu’ils croient être une vaste population d’électeurs peu fréquents et de tendance conservatrice. Sa campagne compte sur le soutien des plus jeunes, Électeurs latino-américains et afro-américains qui sont moins susceptibles d’aller aux urnes.

La démocrate Kamala Harris s’appuie sur Noir et Latino électeurs, mais aussi sur l’augmentation de son soutien parmi les électeurs ayant fait des études universitaires, un groupe croissant qui est à la fois très susceptible de voter et aidé mettre le démocrate Joe Biden à la Maison Blanche en 2020.

Le contraste est clair dans les villes voisines du nord du Texas.

À Flower Mound, les Républicains qui dominaient le vote dans la banlieue craignent que la tendance soit aux Démocrates. Dans Lewisville, plus diversifiée, ceux qui votent rarement ou ne peuvent pas voter se tournent vers Trump.

« Je pense que Trump ferait une différence », a déclaré Brandon Taylor, 35 ans, qui ne peut pas voter en raison de condamnations pénales mais qui tente de persuader sa petite amie, Whitney Black, de voter pour l’ancien président. « Nous avons besoin de ce vote supplémentaire », a-t-il déclaré à Black alors que les deux hommes, désormais sans abri, étaient assis sur un banc devant la bibliothèque publique de Lewisville.

Pendant ce temps, Martha Mackenzie, officier de marine à la retraite à Flower Mound, est une ancienne républicaine qui a quitté le parti à cause de Trump.

« Je ne peux tout simplement pas soutenir beaucoup de conneries derrière Trump », a déclaré McKenzie, se moquant particulièrement de l’insistance de Trump selon laquelle les élections de 2020 qu’il a perdues contre Biden lui ont été volées.

Il y a bien sûr de nombreux partisans de Harris à Lewisville et de nombreux électeurs de Trump à Flower Mound. Le contraste entre les villes va au-delà de la politique partisane et va bien au-delà d’un vieil adage exprimé par Sally Ortega Putney lors d’une récente nuit dans un parc de bureaux de Flower Mound.

Putney, 59 ans, et une poignée d’autres bénévoles appelaient les électeurs au nom du Parti démocrate. Elle se souvient avoir passé des heures devant les marchés latino-américains de Lewisville à essayer, en vain, de trouver de nouveaux électeurs.

« Nous avons eu le cœur brisé en essayant toutes sortes de moyens de sensibilisation différents. Les classes inférieures n’ont pas le temps, elles sont trop occupées à nourrir leurs enfants », a déclaré Putney entre les appels qu’elle et deux autres bénévoles passaient aux électeurs.

Elle fait un geste autour de la salle : « C’est la classe moyenne qui finit par tout diriger, parce qu’on a le temps de le faire. »

Pendant des décennies au Texas, les Républicains ont dirigé les choses. Le parti contrôle l’Assemblée législative depuis plus de 20 ans et a remporté toutes les élections à l’échelle de l’État depuis 1994. À mesure que le Texas s’est progressivement diversifié, les marges républicaines se sont rétrécies, mais le Parti républicain a pris des mesures pour protéger son emprise sur le pouvoir.

Les Républicains du Texas ont attiré certains des plus gerrymanders notoires dans le pays, remaniant les lignes des circonscriptions législatives et du Congrès des États pour protéger les politiciens du GOP et pousser les électeurs démocrates qui pourraient les évincer dans quelques districts aux formes étranges. Cela garantit que les démocrates restent minoritaires à l’Assemblée législative.

En 2021, le Parlement a renforcé les lois électorales en réponse à Les fausses allégations de fraude de Trump. Les législateurs ont interdit aux bureaux électoraux d’organiser un vote 24 heures sur 24 après que cela soit devenu populaire dans un important comté à tendance démocrate et ils ont interdit à quiconque d’envoyer des demandes de vote par correspondance aux électeurs éligibles.

Depuis lors, les Républicains du Texas ont continué à lutter contre la menace perçue par des électeurs supplémentaires inappropriés.

Procureur général Ken Paxton poursuivi deux des comtés les plus grands et les plus démocrates de l’État à arrêter leurs campagnes d’inscription sur les listes électorales, et son bureau a perquisitionné les domiciles des dirigeants de groupes latino-américains de défense des droits civiques dans le cadre de ce qu’il a qualifié d’enquête sur une possible fraude électorale.

« Il ne fait aucun doute que la conception d’un grand nombre de lois électorales du Texas, anciennes et nouvelles, est ancrée dans l’idée du changement démographique et que les nouveaux électeurs ne soutiendront pas les personnes au pouvoir », a déclaré Michael Li, avocat principal chez du Brennan Center for Justice à New York, qui a grandi à Dallas et qui surveille toujours attentivement l’État.

Le Texas a connu récemment une vague de nouveaux électeurs, et cela ne s’est pas avéré aussi mauvais pour les républicains que le parti le craignait.

En 2018, le démocrate Beto O’Rourke a défié le sénateur républicain Ted Cruz. Le député peu connu est devenu un phénomène national grâce à son message populiste et à ses efforts en faveur du vote. Il a perdu 51% à 48%.

Jim Henson, politologue à l’Université du Texas, a déclaré que les nouveaux électeurs qui se sont rendus en 2018 étaient répartis à parts égales entre républicains et démocrates – à peine plus démocrates que l’électorat texan normalement de tendance conservatrice.

« Il y a des électeurs inexploités pour les deux partis », a-t-il déclaré.

Lacey Riley est une républicaine qui pense que les lois électorales du Texas ne font que « sauvegarder les élections », sans les rendre plus difficiles pour les nouveaux électeurs.

« Je pense que tout le monde devrait voter », a déclaré Riley, président du Parti républicain du comté de Denton.

Une résidente de Flower Mound, Riley a déclaré qu’elle était ravie de voir le GOP atteindre de nouveaux électeurs, y compris ceux de Lewisville.

« Le Parti républicain a changé », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas une bande de riches blancs. »

Riley reconnaît que Flower Mound, qui compte 80 000 habitants, est en train de changer. Elle a été stupéfaite de voir un ami candidat à un conseil scolaire local se faire chahuter en public parce qu’il était conservateur – quelque chose d’impensable dans le passé.

La ville a été fondée en 1961 pour éviter que son étendue de prairie ne soit engloutie par d’autres banlieues à croissance rapide. Pendant des décennies, elle a privilégié une croissance lente et des logements unifamiliaux, ce qui a donné lieu à d’intenses luttes politiques pour le développement.

En revanche, Lewisville date du 19e siècle et possède un petit centre-ville avec quelques bâtiments historiques.

Lorsque la région a commencé à se développer, la ville a laissé divers propriétaires faire ce qu’ils voulaient de leurs terres, ce qui a donné lieu à un mélange de différents types de développement. Alors que la ville de 135 000 habitants contient des lotissements qui ne seraient pas déplacés à Flower Mound, environ la moitié de ses propriétés résidentielles sont des immeubles d’habitation qui attirent une population plus jeune, moins riche et plus diversifiée.

Delia Parker Mims, présidente du Parti démocrate du comté de Denton, vit à Lewisville. Le niveau d’engagement politique est tout juste plus faible dans la ville qu’à Flower Mound – si bas que Mims n’a pas réussi à trouver suffisamment de personnes pour former un club démocrate local et a dû en créer un à Lewisville-Flower Mound pour rassembler une masse critique de membres.

Mim. Cependant, il reproche aux républicains locaux qui dirigent le comté d’avoir réduit le taux de participation à Lewisville en obligeant les électeurs à se rendre aux urnes dans des circonscriptions assignées qui changent souvent de lieu d’une élection à l’autre, plutôt que dans des centres de vote centraux où tout le monde peut voter.

La marginalisation relative de Lewisville ne vient pas seulement du fait que ses électeurs éligibles ne votent pas. Un cinquième de ses résidents sont nés à l’étranger et beaucoup ne sont pas citoyens du pays. Cela signifie qu’ils sont exclus du processus politique.

C’est déconcertant pour certains comme José Colmenares, 56 ans, ancien administrateur d’université vénézuélien qui a fui au Texas l’année dernière. Il note que l’un des candidats à la présidentielle, Harris, semble plus favorable aux migrants que Trump, qui se plaint d’une « invasion » de personnes en provenance d’Amérique du Sud et promet des expulsions massives.

« Nous soutiendrions tous ce candidat si nous le pouvions », a déclaré Colmenares à propos de Harris alors qu’il se tenait devant l’un des marchés latino-américains de la ville.

Alex Salguero est arrivé du Guatemala à Lewisville en 1994 et a commencé à travailler comme mécanicien. Il a finalement ouvert son propre atelier de carrosserie dans un immeuble construit sur mesure au coin du centre-ville. Il est consterné par la façon dont Trump parle des immigrés – « cela nous fait mal au cœur » – et a déclaré que de nombreux Latinos de la ville ressentaient cela, mais étaient découragés par la complexité du système électoral américain.

Il a cité 2016, lorsque la démocrate Hillary Clinton a remporté 3 millions de voix de plus que Trump au niveau national, mais a perdu parce que Trump l’avait battue au collège électoral.

« C’est à ce moment-là que vous revenez en arrière et que vous demandez : ‘Pourquoi ai-je voté ?’ », a déclaré Salguero, qui reste un électeur démocrate régulier.

Ivan Barrera, 32 ans, travaille dans l’atelier de Salguero et partage les inquiétudes de son patron face au discours de l’ancien président sur l’immigration. Pourtant, il penche pour Trump parce que Barrera vote normalement républicain.

« Je ne veux rien qu’on me donne », a déclaré Barrera, « parce que je sais que rien n’a été donné à mes parents en grandissant. »

Barrera essaie de persuader ses parents, des immigrants mexicains vivant à l’extérieur de Lewisville, de soutenir Trump.

Il y a un piège. Ses parents sont citoyens depuis des décennies, mais ils ne sont toujours pas inscrits sur les listes électorales.

___ L’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées pour améliorer sa couverture explicative des élections et de la démocratie. En savoir plus sur l’initiative démocratique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.