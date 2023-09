Deux victimes du 11 septembre identifiées plus de deux décennies après les attentats terroristes

Deux victimes qui ont péri dans le World Trade Center ont été identifiées plus de deux décennies après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, a déclaré vendredi le médecin légiste en chef de la ville de New York.

Les noms des victimes, un homme et une femme, n’ont pas été divulgués à la demande de leurs familles, ont indiqué des responsables. Il s’agit des 1 648e et 1 649e victimes dont les restes ont été identifiés depuis 2001.

Les restes de 1 104 victimes, soit 40 % de ceux qui sont morts dans les attentats, n’ont toujours pas été retrouvés près de 22 ans après que les terroristes d’Al-Qaida ont détourné des compagnies aériennes commerciales et les ont écrasées contre les Twin Towers dans le sud de Manhattan.

Les tours ont été détruites lors des attaques, faisant plus de 2 700 morts.

Le Dr Jason Graham, médecin légiste en chef de la ville de New York, a décrit les efforts minutieux visant à identifier les restes des victimes comme « l’enquête médico-légale la plus vaste et la plus complexe » de l’histoire des États-Unis.

Les enquêteurs ont passé des décennies à utiliser des tests ADN pour identifier des dizaines de milliers de restes récupérés sur le site sinistré de Ground Zero. Plus de 30 % des dépouilles retrouvées ne sont toujours pas identifiées, selon le bureau du médecin légiste.