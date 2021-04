En mars, nous avons vu de nombreux lancements de smartphones de jeu comme le Nubia Red Magic 6, l’Asus ROG Phone 5, etc. Désormais, le smartphone de jeu Lenovo Legion 2 devrait être lancé ce mois-ci, le 8 avril, a confirmé la société plus tôt cette semaine. Lenovo a annoncé le lancement du smartphone de jeu Legion 2 via un article sur le site Web de micro-blogging chinois Weibo. La société a déclaré que le Lenovo Legion 2 serait un «héros qui résoudra des problèmes que les autres ne peuvent pas». Le Lenovo Legion 2 Pro serait livré avec un système de refroidissement à double turbo et sera alimenté par le chipset Snapdragon 888 de Qualcomm. Bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup d’informations de Lenovo sur le prochain smartphone Legion 2 Pro, il a été rapporté qu’il serait livré avec un écran de 6,92 pouces avec un écran 144Hz. On dit également que le smartphone est livré avec une caméra selfie pop-up latérale et plus de fonctionnalités.

Récemment, le Lenovo Legion 2 Pro a été trouvé sur une liste de référence avec jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne. Le smartphone embarquerait une batterie de 5000 mAh qui, selon les rumeurs, serait livrée avec une charge rapide de 90 W ou 110 W – aucune confirmation de Lenovo. Le smartphone comportera également deux ports USB de type C et un écran Full HD + AMOLED de 6,92 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Une liste Geekbench a révélé que le Lenovo Legion Pro 2 fonctionnera sur Android 11 prêt à l’emploi. Lenovo devrait annoncer plus de détails sur le Legion 2 Pro dans les jours précédant le lancement du Lenovo Legion 2 Pro.