Deux vaccins covid inhalés ont été approuvés. Voici ce que vous devez savoir.

La semaine dernière, les organismes de réglementation en Inde et en Chine ont approuvé des vaccins inhalés contre le covid-19. Les entreprises à l’origine de ces vaccins affirment qu’ils renforceront les réponses immunitaires des personnes déjà vaccinées. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Quels sont les nouveaux vaccins ?

Dimanche, CanSinoBIO, une société biopharmaceutique basée à Tianjin en Chine, annoncé que son vaccin inhalé, appelé Convidecia Air, avait été approuvé comme rappel par l’Administration nationale des produits médicaux de Chine. Le vaccin est inhalé par la bouche et la société déclare qu’il peut “induire efficacement une protection immunitaire complète en réponse au Sars-CoV-2”. [the virus that causes covid-19] après une seule respiration ».

L’approbation a été rapidement suivie par celle d’un autre vaccin inhalé, développé en Inde. Mardi, Bharat Biotech, basé à Hyderabad, a annoncé que le vaccin nasal de la société, connu sous le nom d’iNCOVACC, avait également été approuvé dans ce pays. Le vaccin a été approuvé sous «utilisation restreinte dans les situations d’urgence» comme dose de rappel pour les personnes qui ont déjà reçu deux doses de vaccins injectés.

Comment travaillent-ils?

Les deux vaccins promettent d’induire une réponse immunitaire dans les muqueuses des voies respiratoires – ce que les immunologistes appellent une réponse muqueuse. Une fois que les anticorps sont présents ici, ils devraient être capables de fournir une réponse plus immédiate à tout virus envahissant. En théorie, ce type d’immunité pourrait empêcher une personne d’être infectée par le virus et l’empêcher de transmettre le virus à d’autres. “Ils sont assis là où le virus va être rencontré, ce qui signifie qu’ils peuvent agir très, très rapidement”, explique Ed Lavelle, immunologiste au Trinity College de Dublin en Irlande.

Avons-nous vraiment besoin de plus de vaccins covid-19 ?

Nous pourrions faire avec de meilleures façons de nous protéger contre le covid-19. Alors que le nombre de cas de covid-19 continue de baisser – à l’échelle mondiale, les cas hebdomadaires ont chuté d’environ 12 % la semaine dernière – le virus est toujours responsable de nombreux décès. La semaine dernière, une personne est décédée du covid-19 toutes les 44 secondes, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, aux journalistes lors d’un point de presse mercredi. « La plupart de ces décès étaient évitables », a-t-il déclaré.