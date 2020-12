Deux vaccins COVID-19 sont désormais autorisés aux États-Unis.

Le vaccin Moderna a commencé à arriver à travers le pays lundi, trois jours seulement après avoir été autorisé pour une utilisation d’urgence par la Food and Drug Administration. Il fait suite au vaccin Pfizer-BioNTech, qui est administré aux travailleurs de la santé et aux résidents des maisons de retraite.

Alors que les Américains se préparent à se faire vacciner, beaucoup ont également des questions. Quelle est la différence entre ces deux vaccins, quelle est leur efficacité et quand prévoyons-nous tous les obtenir?

Voici ce que nous savons sur les vaccins COVID-19 et ce qu’ils pourraient signifier pour la pandémie.

Quels sont les principaux vaccins COVID-19?

Pfizer et la société de biotechnologie allemande BioNTech ont développé l’un des vaccins COVID-19 qui a été autorisé par la FDA, BNT162b2.

Moderna, une société de biotechnologie basée à Cambridge, dans le Massachusetts, a développé un vaccin COVID-19, l’ARNm-1273, qui a été autorisé vendredi.

Quelle est l’efficacité des vaccins candidats et qu’est-ce que cela signifie?

Tous les essais vaccinaux de stade avancé incluent au moins 30 000 volontaires, dont la moitié reçoivent le vaccin actif et la moitié le placebo.

Les deux vaccins nécessitent deux doses. Les injections Pfizer-BioNTech sont administrées à 21 jours d’intervalle. Les Moderna ont 28 jours d’intervalle.

Une semaine après la deuxième dose, les participants sont surveillés pour voir s’ils contractent le COVID-19.

Dans chacune des études, après qu’environ 150 participants ont développé COVID-19, il est statistiquement possible de déterminer l’efficacité du vaccin.

Près de 200 participants à l’essai ont développé un COVID-19 symptomatique dans l’essai Moderna, dont seulement 11 avaient reçu le vaccin actif. Comme le taux d’infection était beaucoup plus élevé dans le groupe placebo, l’analyse statistique a déterminé que le vaccin était globalement efficace à 94%, selon les données sur l’innocuité et l’efficacité publiées le 15 décembre.

Pfizer / BioNTech a rapporté le 18 novembre que sur 170 cas confirmés de COVID-19 parmi ses participants à l’essai, 162 étaient dans le groupe placebo contre huit dans le groupe vaccin. Un rapport sur l’innocuité et l’efficacité publié le 8 décembre a confirmé les résultats.

Y a-t-il des effets secondaires aux vaccins?

Dans les essais de phase 3 de Moderna, la société a déclaré que les effets secondaires les plus courants étaient la fatigue, les douleurs musculaires et les courbatures, les douleurs articulaires et les maux de tête, ainsi que la douleur, la rougeur ou l’enflure au site d’injection.

Dans les essais de phase 3 Pfizer / BioNTech, de nombreux participants ont subi des effets secondaires pendant un jour ou deux après avoir reçu leurs injections, en particulier le second. L’effet secondaire le plus fréquemment rapporté chez les vaccinés de moins de 55 ans était une douleur au bras, suivie de la fatigue (60% après le deuxième coup); maux de tête (52% après le deuxième coup); autres douleurs musculaires (37%); et frissons (35%). Environ 28% ont pris des analgésiques après le premier coup et 45% après le deuxième coup.

«Un bras endolori et une sensation de creux pendant un jour ou deux est bien mieux que COVID», a déclaré le Dr William Schaffner, professeur de politique de santé et de médecine préventive à l’École de médecine de l’Université Vanderbilt.

Les médecins soulignent que les effets secondaires ne sont pas seulement normaux, mais aussi un signe que le corps réagit correctement au vaccin.

Selon la les Centers for Disease Control and Prevention.

Dans des essais portant respectivement sur 44 000 et 30 000, Pfizer / BioNTech et Moderna ont vu très peu de problèmes plus graves que quelques jours de mauvaise humeur.

Quatre personnes participant à l’essai Pfizer / BioNTech et trois personnes participant à l’essai Moderna ont développé la paralysie de Bell, une maladie neurologique qui entraîne un affaissement temporaire d’un côté du visage.

Au moins deux personnes en Grande-Bretagne, où le vaccin a été approuvé et distribué pour la première fois, ainsi que plusieurs Américains ont eu jusqu’à présent de puissantes réactions allergiques au vaccin Pfizer-BioNTech, représentant une infime fraction des vaccinés. Le gouvernement fédéral étudie ces réactions, mais a jusqu’à présent déclaré que le vaccin semble être sans danger pour toute personne n’ayant jamais eu de réaction allergique à l’un des ingrédients des vaccins.

Quelles sont les différences entre les deux vaccins?

La plupart des vaccins soutenus par les États-Unis ciblent la «protéine de pointe» trouvée à la surface du virus qui cause le COVID-19, qui permet au virus de se fixer aux cellules hôtes et de les infecter.

Ces deux vaccins agissent en présentant cette protéine de pointe au système immunitaire. Les protéines de pointe ne sont pas dangereuses car le reste du virus n’est pas présent; cependant, le corps voit maintenant la protéine et conçoit des «soldats» immunitaires pour la combattre.

Les vaccins Moderna et Pfizer fournissent des brins de matériel génétique appelé ARNm, qui transforme les cellules des gens en usines de protéines de pointe.

Cette technologie n’a jamais été utilisée auparavant dans un vaccin approuvé, bien qu’elle ait été testée contre d’autres maladies. La technologie de l’ARNm a été choisie cette fois parce que les scientifiques savaient qu’elle pouvait être développée rapidement.

D’autres candidats vaccins COVID-19 soutenus par le gouvernement américain ciblent la protéine de pointe via un virus porteur différent ou une minuscule particule.

Les vaccins nécessitent différents types de stockage.

Le vaccin Pfizer / BioNTech doit être conservé très froid – à la température de la glace sèche – jusqu’à peu de temps avant son utilisation. Le vaccin Moderna doit être congelé s’il est conservé pendant une longue période, mais il peut être réfrigéré jusqu’à un mois avant d’être utilisé.

Quand puis-je obtenir un vaccin COVID-19?

Depuis que le vaccin Pfizer / BioNTech a été approuvé, les travailleurs de la santé et les personnes dans les établissements de longue durée à travers le pays font la queue pour recevoir leur vaccin prévu.

Quelques politiciens de haut niveau, tels que le vice-président Mike Pence et Le sénateur de Floride Marco Rubio, ont été publiquement vaccinés dans l’espoir de susciter la confiance dans le vaccin.

Un comité consultatif des CDC a décidé dimanche que la police, les pompiers, les enseignants et les employés de l’épicerie seraient parmi les prochains en ligne pour un vaccin COVID-19.

Le vote du comité a recommandé que la phase 1b inclue les personnes de 75 ans et plus et les travailleurs essentiels de première ligne. Ils représentent environ 30 millions de personnes parmi ces groupes:

Premiers intervenants tels que les pompiers, la police

Enseignants, personnel de soutien, personnel de garderie

Travailleurs de l’alimentation et de l’agriculture

Ouvriers manufacturiers

Agents de correction

Employés du service postal américain

Travailleurs du transport en commun

Employés d’épicerie

Les stocks de vaccins étant initialement limités, la phase 1b ne devrait pas commencer avant février.

La phase 1c comprendra les personnes de 65 à 74 ans et les personnes de 16 à 64 ans qui ont des conditions médicales à haut risque, ainsi que d’autres travailleurs essentiels. Cela représenterait environ 57 millions de personnes et comprendrait:

Agents de santé publique

Travailleurs du transport et de la logistique

Travailleurs des services alimentaires

Ouvriers du bâtiment

Travailleurs de la finance

Travailleurs de l’informatique et des communications

Travailleurs de l’énergie

Travailleurs des médias

Travailleurs juridiques

Ingénieurs en sécurité publique

Travailleurs de l’eau et des eaux usées

La phase 2 inclurait toutes les personnes de 16 ans et plus qui n’étaient pas en phase 1 et qui sont recommandées pour la vaccination. Cela signifie des personnes de 16 ans et plus souffrant de problèmes de santé à haut risque.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré au comité de rédaction USA TODAY le 18 novembre qu’il s’attendait à ce que le grand public commence les vaccinations dès avril.

Contributions: Karen Weintraub et Elizabeth Weise, USA TODAY. Suivez Adrianna Rodriguez sur Twitter: @AdriannaUSAT.

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.