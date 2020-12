Des candidats vaccins chinois prometteurs contenant des adjuvants fournis par des entreprises américaines et britanniques ont fourni des données d’essai positives, démontrant leur innocuité et leur efficacité contre Covid-19.

Vendredi, la société biopharmaceutique chinoise Clover a affirmé que les données d’essais sur l’homme montraient que leurs deux vaccins candidats avaient déclenché une «Forte réponse immunitaire» contre Covid-19.

«Sur la base des résultats positifs de Phase 1 rapportés et du besoin sans précédent de vaccins COVID-19, Clover et ses partenaires sont confiants d’entrer dans le développement clinique de ces deux vaccins avec adjuvant,» dit la société.

Les vaccins utilisent des adjuvants – c’est-à-dire des ingrédients qui peuvent stimuler la réponse immunitaire – de la société pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline (GSK) et de la société américaine Dynavax.

Clover dit que les vaccins n’ont déclenché aucune réaction indésirable grave chez les 150 adultes et personnes âgées qui ont participé à l’essai.

Le vaccin candidat qui utilisait l’adjuvant fourni par GSK commencera les essais mondiaux de phase deux / trois en décembre, financés par la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

Cette variante de vaccin a induit la production d’anticorps neutralisants chez tous les participants adultes et âgés.

Clover a également annoncé que les données montrent que les deux vaccins peuvent être stockés à des températures de 2 ° C à 8 ° C pendant au moins six mois. Ceci est considéré comme un avantage considérable, car les vaccins de Pfizer et de Moderna nécessitaient un stockage inférieur à zéro et une infrastructure de chaîne du froid substantielle.

«Combinés à notre capacité à produire potentiellement plus d’un milliard de doses d’antigène par an et à la stabilité de nos vaccins dans des conditions de réfrigération standard, nos vaccins avec adjuvant COVID-19 S-Trimer sont bien placés pour être distribués dans le monde entier,» a déclaré Joshua Liang, directeur général de Clover Biopharmaceuticals.

Aussi sur rt.com Poutine ordonne le début de la vaccination de masse contre Covid-19 en Russie et commencera la SEMAINE PROCHAINE avec des travailleurs clés en priorité

Le Royaume-Uni a approuvé le lancement du vaccin de Pfizer mercredi, déclenchant le début d’un programme de vaccination de masse crucial qui pourrait commencer lundi.

Moscou a également annoncé son intention de commencer la vaccination de masse en Russie ce week-end.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!