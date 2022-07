Deux tueries en Afrique du Sud font 18 morts

Des tragédies sans rapport se sont produites à quelques heures d’intervalle dans des boîtes de nuit populaires

Au moins 18 personnes ont été tuées et plusieurs blessées lors de deux fusillades de masse en Afrique du Sud samedi soir et aux premières heures de dimanche, a confirmé la police locale.

Un incident s’est produit dans une taverne locale du canton de Soweto à Johannesburg juste après minuit. Selon le bureau du commissaire de police de Gauteng, «un groupe d’hommes armés de fusils et de pistolets 9 mm est entré dans la taverne et a commencé à tirer au hasard sur les clients qui étaient assis à l’intérieur.

En conséquence, douze personnes ont été déclarées mortes sur les lieux et deux sont décédées plus tard.

Neuf personnes ont été blessées.

“La police a ouvert 14 dossiers de meurtre et neuf de tentative de meurtre,” ont déclaré les forces de l’ordre, ajoutant qu’un “équipe de détectives» est maintenant à la recherche des tireurs inconnus.

Selon les estimations de la police, les victimes étaient âgées de 19 à 35 ans.

Les médias suggèrent que les assaillants se sont enfuis dans un minibus Toyota Quantum blanc.

Quelques heures seulement avant le drame de Soweto, à 20 h 30, heure locale, deux hommes armés ont ouvert le feu dans une taverne de Pietermaritzburg, la capitale de la province du KwaZulu-Natal.

“Deux personnes ont été déclarées mortes sur les lieux et les deux autres sont décédées à l’hôpital. Huit autres personnes sont toujours hospitalisées après avoir été blessées. Les suspects ont fui les lieux après l’incident », porte-parole de la police, le lieutenant-colonel Nqobile Gwala a dit dans un communiqué, ajoutant que l’enquête est en cours.

L’âge des victimes dans ce cas variait entre 30 et 45 ans.

Les tragédies sont survenues deux semaines après que plus de 20 jeunes ont été tués dans un empoisonnement de masse présumé dans une boîte de nuit populaire de la ville côtière d’East London. La cause de cette tragédie n’est toujours pas claire. La plus jeune victime de cet incident était une adolescente de 13 ans.