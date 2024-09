Deux tremblements de terre ressentis à Albuquerque

Deux tremblements de terre ont été ressentis mardi dans certaines parties d’Albuquerque et de Rio Rancho. Selon l’US Geological Survey, deux tremblements de terre de magnitude 2,5 et 2,8 ont été enregistrés près de l’aéroport de Double Eagle. Les tremblements de terre ont été enregistrés à une profondeur comprise entre 6,5 et 10,1 km sous la surface. Les données de l’USGS montrent que le tremblement de terre a été ressenti à Rio Rancho, dans certaines parties du nord-ouest d’Albuquerque. Les secousses ont été signalées comme étant faibles et aucun dégât n’a été signalé. Le premier tremblement de terre s’est produit à 8h14 et le deuxième à 9h36 mardi 10 septembre.

