Netflix a annoncé des bénéfices après la cloche de mardi, la première action FANG à publier, ce qui pourrait donner le ton au reste des actions à forte croissance.

Les actions ont chuté de 11% dans le trading prolongé après que la société ait affiché un bénéfice meilleur que prévu, bien que manquant la croissance du nombre d’abonnés. Netflix a ajouté 3,98 millions d’abonnés payants mondiaux au cours de son trimestre clos en mars, en dessous des 6,2 millions attendus.

Les actions ont sous-performé le marché cette année. Le titre est en hausse de 2% en 2021, en dessous du gain de 10% du S&P 500.

Pourtant, le contenu est roi et Gina Sanchez, PDG de Chantico Global et stratège en chef du marché chez Lido Advisors, a déclaré mardi à « Trading Nation » de CNBC qu’il distinguait toujours Netflix de ses pairs.

« Là où Netflix brille vraiment, c’est que leur gros pari sur le contenu original porte ses fruits lors de la saison des récompenses, et je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles ils continueront à ajouter des abonnés alors que l’épuisement des abonnés commence à devenir élevé et que vous » re voir des annulations de personnes qui ne veulent tout simplement pas maintenir plusieurs comptes », a-t-elle déclaré avant les résultats mardi.

Netflix a remporté 10 nominations pour son film original « Mank » aux Oscars de cette année, diffusé ce dimanche. Ses autres programmes originaux tels que « The Crown » et « The Queen’s Gambit » se sont également avérés populaires.

Mark Tepper, président de Strategic Wealth Partners, est également un fan de l’ardoise de contenu de Netflix.

« Quand vous regardez Netflix, tout se résume à l’ajout de sous-marins, au désabonnement et au flux de trésorerie disponible, et ils vont finir par générer un flux de trésorerie disponible positif beaucoup plus tôt que prévu et la seule chose qui motive ces trois mesures est évidemment satisfait », a-t-il déclaré lors de la même interview.

Tepper a déclaré que Netflix avait un avantage concurrentiel dans le domaine du streaming.

« En ce qui concerne la qualité et la quantité, je pense qu’ils n’ont vraiment pas beaucoup de concurrence », a-t-il déclaré. « Netflix est de loin le service incontournable dans les salons des gens et je ne pense pas que cela va changer. »

Divulgation: Les conseillers du Lido et les partenaires stratégiques de richesse détiennent NFLX.

Avertissement