Deux touristes israéliens « abattus par un policier dans un lieu touristique » en Egypte alors que les tensions montent au milieu de l’attaque du Hamas

DEUX touristes israéliens et leur guide en Égypte ont été abattus après qu’un policier a ouvert le feu sur une attraction touristique populaire.

Cela survient dans un contexte de tensions croissantes dans la région après une horreur L’attaque lancée contre Israël par le Hamas a fait des centaines de morts et déclenché une guerre totale.

Des photos graphiques ont été publiées du groupe, dont beaucoup gisaient blessés, près de la colonne de Pompée, dans la capitale.

Une vidéo montrait des passants tentant de porter secours aux blessés alors qu’une femme criait pour appeler une ambulance.

Avec leur guide égyptien, les deux Israéliens ont été mortellement blessés après la fusillade tôt le matin à Alexandrie.

Le policier aurait « perdu le contrôle » et aurait tiré au hasard sur le groupe après avoir été « provoqué ».

Supplémentaire Nouvelles a rapporté que le tireur avait été arrêté et des sources ont confirmé qu’il s’agissait d’un police officier.

Le sentiment anti-israélien est élevé en Égypte, même si le pays a servi de médiateur entre Israël et la Palestine.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré : «Ce matin lors d’une visite touristique d’un groupe d’Israéliens à Alexandrie, Egypteun local a ouvert le feu sur eux, entraînant la mort de deux citoyens israéliens et du guide égyptien local.

Un autre citoyen israélien reste blessé dans un état « modéré » après le horreur tournage.

Pendant ce temps, plus de 500 Israéliens et Palestiniens sont morts et des milliers d’autres ont été blessés alors qu’Israël a commencé à riposter. grèves après les attentats choquants d’hier.

Israël a bombardé la ville de Gaza pendant la nuit, frappant plusieurs tours de grande hauteur et des complexes où se cacheraient les combattants du Hamas.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dans une déclaration puissante sur Twitter : « Tous les endroits dans lesquels le Hamas est déployé, se cache et opère, cette méchante ville, nous les transformerons en décombres.

« Je dis aux habitants de Gaza : partez maintenant car nous opérerons avec force partout. »

Cela vient comme…

Les terroristes du Hamas ont lancé une attaque totale contre Israël depuis la terre, les airs et la mer avec le tir de 5 000 roquettes

Plus de 600 Israéliens sont confirmés morts et des milliers d’autres ont été hospitalisés

Les autorités palestiniennes ont déclaré que plus de 313 civils étaient morts lors des frappes aériennes de représailles israéliennes ce soir dans la bande de Gaza.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dans un communiqué que Gaza serait « réduite en ruines »

Des rapports ont fait état de soldats israéliens kidnappés exhibés sur des véhicules militaires

Le citoyen britannique Jake Marlowe a été porté disparu après avoir assisté à un festival de musique dans le sud d’Israël

Netanyahu a mobilisé les réserves militaires du pays après sa déclaration de guerre

Le Jihad islamique palestinien s’est associé aux combattants du Hamas pour attaquer Israël.

Des hommes armés en maraude avaient auparavant massacré des civils et enlevé des otages dans les rues après avoir traversé la frontière depuis Gaza sous une pluie de 5 000 roquettes.

Israël a confirmé que des civils et des soldats étaient retenus en otages par le Hamas près de la frontière avec Gaza,

Certains experts ont suggéré que les otages pourraient être utilisés comme monnaie d’échange humaine en échange de prisonniers détenus dans les prisons israéliennes.

Un autre a suggéré qu’ils pourraient même être utilisés comme boucliers humains pour arrêter les forces israéliennes.

Saleh al-Arouri, haut dirigeant du Hamas, a déclaré que ses forces disposaient de suffisamment de prisonniers israéliens pour forcer la libération d’environ 5 000 prisonniers palestiniens.

