Deux touristes britanniques tués après avoir été éjectés de leur moto pendant leurs vacances en Espagne

DEUX touristes britanniques soupçonnés d’être en vacances en Espagne ont été tués dans un horrible accident de moto.

Le couple anonyme, un homme et une femme âgés de 68 et 65 ans et qui seraient en couple, sont descendus de leur moto dans la municipalité de Blanes, dans la province des Asturies.

Les touristes britanniques ont été tués dans la municipalité espagnole de Blanes

Le drame s’est produit lundi 11 septembre vers 17h30 sur l’autoroute A-8, lors de fortes pluies dans la région.

Les deux hommes ont été déclarés morts sur place.

Après être descendue de la moto, la femme aurait été heurtée par une autre voiture alors qu’elle était allongée sur le tarmac.

Elle a ensuite dû être dégagée du dessous du véhicule par les pompiers.

L’homme a également été heurté par un véhicule, décrit localement comme un camion, après être descendu de sa moto.

Une partie de l’autoroute a été temporairement fermée à la suite de l’accident.

La Garde civile mène actuellement une enquête en cours.

S’exprimant mardi, un porte-parole de la force a déclaré : « Deux ressortissants britanniques sont morts dans un accident sur l’autoroute A8 dans la commune de Blanes, près de la sortie Balmori.

«Ils étaient un couple âgé de 68 et 65 ans.

« Ils se dirigeaient vers l’ouest, en direction d’Oviedo, la capitale provinciale, lorsque la moto sur laquelle ils se trouvaient s’est renversée pour des raisons qui font encore l’objet d’une enquête. »

Des sources bien placées ont déclaré que rien n’indiquait qu’ils vivaient en Espagne et qu’ils seraient des vacanciers.