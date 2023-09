Deux touristes britanniques portés disparus suite au tremblement de terre au Maroc dormaient en toute sécurité dans les rues d’un village isolé.

Deux touristes britanniques portés disparus à la suite du tremblement de terre dévastateur au Maroc ont été retrouvés vivants, dormant en toute sécurité dans les rues d’un village isolé.

Rebecca Calvert, 65 ans, et son amie Hilary Mckegney, 64 ans, n’avaient pas été en contact avec leur famille et leurs amis depuis le séisme catastrophique de magnitude 6,8 qui a frappé le pays vendredi, tuant plus de 2 000 personnes.

La fille de Mme Calvert, Katie, s’était adressée à X – anciennement connu sous le nom de Twitter – pour implorer le ministre des Affaires étrangères James Cleverly d’envoyer de l’aide à Imlil, ville des montagnes de l’Atlas, où l’on pensait que sa mère avait disparu.

Mais les craintes croissantes quant à leur sécurité ont pris fin lorsque le mari de Mme Calvert, de Windsor, Berkshire, a déclaré qu’elle se trouvait dans la rue avec Mme Mckegney, de Taunton, Somerset, dans le village, à environ 30 miles au sud de Marrakech.

Ils venaient d’arriver à Imlil pour une randonnée et devaient séjourner à l’Hôtel Le Village Du Toubkal lorsque le tremblement de terre a frappé, selon les rapports.

Rebecca Calvert, 65 ans, de Windsor, dans le Berkshire, n’a pas été en contact avec ses amis et sa famille après le tremblement de terre dévastateur qui a frappé le Maroc.

Mme Calvert était avec son amie Hilary Mckegney (photo), 64 ans, de Taunton, Somerset. Le couple séjournait à l’Hôtel Le Village du Toubkal à Imlil

Avant qu’ils ne soient retrouvés, Katie a écrit : « Notre mère – Rebecca Calvert – est actuellement portée disparue au Maroc, dans la ville d’Imlil, tout près du tremblement de terre.

« Elle résidait à l’hôtel Le Village Du Toubkal. Nous sommes très inquiets et avons besoin de votre aide pour la retrouver et la ramener à la maison en toute sécurité.

« J’ai appelé le ministère des Affaires étrangères et j’ai signalé sa disparition, mais ils ne peuvent pas me dire que des personnes sont sur le terrain à la recherche de cette région spécifique, et il s’agit d’une situation incroyablement urgente. » D’après les rapports, il semble que les efforts de sauvetage ne parviendront pas à temps pour aider.

« Veuillez envoyer de toute urgence des ressources britanniques dans la région spécifique (Imlil) et fournir de toute urgence une mise à jour sur leur localisation. Au moins deux ressortissants britanniques y déclaraient. Si nous y arrivons rapidement, nous pourrions les sauver.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré au mari de Mme Calvert, Will, que la ville était indemne du tremblement de terre.

L’homme de 66 ans, directeur de la brasserie Windsor et Eton, a déclaré à l’agence de presse PA que sa femme avait eu une chance incroyable d’être en sécurité car elle restait à moins de 20 miles de l’épicentre du tremblement de terre.

« Nous avons perdu tout contact. Les communications étaient en panne. La seule route qui y conduisait était fermée.

«Nous avons pris contact par tous les moyens possibles. Nous sommes passés par notre député au ministère des Affaires étrangères et ils ont réussi à trouver des informations.

«Ils nous ont dit que le village était relativement indemne, ce qui était surprenant compte tenu de sa proximité avec l’épicentre.» C’était probablement dans un rayon de 20 milles.

«Cela semblait plein d’espoir. Nous avons enfin eu des nouvelles de ma femme et de son amie (dimanche). Ils ont dormi avec les locaux dans les rues pendant deux jours.

Mme Calvert a finalement pu récupérer le signal téléphonique alors qu’elle se dirigeait vers Marrakech dimanche et a parlé à son mari.

Il a ajouté : « Beaucoup seront dans une position beaucoup moins chanceuse. Il ne fait aucun doute qu’elle a eu une immense chance d’être aussi proche de l’épicentre et du bâtiment occupé.

« Une chose qui est ressortie clairement de nos discussions avec le député est qu’il y a pas mal de ressortissants britanniques dans cette région. Il y a donc forcément quelqu’un dans une situation moins chanceuse.

Mme Mckegney et Mme Calvert devaient dormir sur le sol de l’aéroport de Marrakech dimanche et espèrent rentrer à Londres Gatwick lundi, a ajouté M. Calvert.

Mais leur voyage pourrait être retardé et le mari a appris qu’il y avait une fissure sur la piste de l’aéroport de Marrakech.

Le fils de Mme Calvert, Callum, a écrit sur X aujourd’hui : « Nous avons maintenant des nouvelles du groupe de voyage de Rebecca et elle est en bonne santé et se rend actuellement à l’aéroport pour rentrer chez elle.

« Nous apprécions énormément le soutien de tous, y compris du ministère des Affaires étrangères, d’@AdamAfriyie et de son chef de cabinet, ainsi que de tous les amis et étrangers qui ont fait tout leur possible pour nous aider.

« De toute évidence, il s’agit d’une crise persistante et de nombreuses autres personnes sont encore dans le besoin. Je ressens profondément pour toutes les personnes touchées par cette tragédie et j’espère vraiment que d’autres personnes se trouvant dans des situations similaires s’en sortiront.

Windsor et Eton FC, où M. Calvert est également répertorié en tant qu’administrateur, ont publié une mise à jour sur sa page Facebook.

« Beaucoup d’entre vous savent peut-être que Rebecca, l’épouse de Willy Calvert, et son amie ont été rattrapées très près du désastre du tremblement de terre au Maroc », ont-ils écrit.

«Nous sommes très heureux de vous faire savoir à tous qu’ils vont tous les deux en sécurité et en bonne santé.

« Willy a joué un rôle crucial en aidant à créer notre nouveau club et même si nos pensées et nos espoirs vont à tous ceux qui n’ont pas eu autant de chance dans ce terrible événement, nous pouvons au moins célébrer la fantastique nouvelle que Rebecca et son ami sont en sécurité. »

Les touristes quittent en masse le Maroc après que le pays a été secoué par un tremblement de terre dévastateur.

Le séisme de magnitude 6,8 au Maroc a été le pire à avoir frappé le pays depuis 60 ans et a tué plus de 2 000 personnes.

De longues files d’attente ont été observées à la sortie des aéroports marocains dans les jours qui ont suivi le séisme.

Le Maroc a été frappé vendredi soir par son pire tremblement de terre depuis 60 ans, détruisant des bâtiments à travers le pays et obligeant les citoyens et les touristes à dormir dans les rues alors que les craintes de voir des bâtiments s’effondrer sur eux grandissaient.

Des vacanciers ont été vus quitter le pays sinistré par milliers, avec des files d’attente serpentant devant les entrées principales de plusieurs aéroports marocains, dont l’aéroport de Marrakech.

Le gouvernement britannique a envoyé 60 spécialistes de recherche et de sauvetage, quatre chiens de recherche et du matériel de sauvetage au Maroc.

Une équipe médicale d’urgence a également été déployée pour évaluer la capacité de soins de santé existante et l’étendue des dégâts.