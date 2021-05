Deux touristes américains qui ont tué un policier italien reconnus coupables et condamnés à VIE en prison

Finnegan Lee Elder, 21 ans, et Gabriel Christian Natale-Hjorth, 20 ans, ont été reconnus coupables et condamnés mercredi pour le meurtre en 2019 du vice-brigadier Mario Cerciello Rega. La juge Marina Finiti a lu le verdict devant un tribunal bondé, du côté des procureurs qui ont recherché la prison à vie pour les deux hommes.

Les deux San Franciscains étaient en Italie pour des raisons différentes – Natale-Hjorth a déclaré qu’il rendait visite à ses grands-parents italiens et Elder voyageait à travers l’Europe – lorsqu’ils se sont rencontrés à Rome en juillet 2019. Ils ont essayé d’acheter de la cocaïne dans le quartier nocturne de Trastevere, mais a attrapé le sac à dos du revendeur quand il leur a vendu des pilules à la place.

Ils ont essayé de prendre rendez-vous pour échanger le sac à dos contre l’argent qu’ils avaient perdu, mais les deux carabiniers se sont présentés à la place. Selon les médias italiens, le trafiquant était un informateur de la police et il a signalé une tentative d’extorsion.

Témoignant devant le tribunal en mars, Elder a déclaré que les deux hommes étaient en civil et ne s’étaient pas identifiés comme policiers. Il a également affirmé que les deux les avaient immédiatement attaqués.

«J’ai paniqué et j’ai cru qu’il voulait me tuer,»A dit Elder à la cour.

Cerciello Rega, 35 ans, qui, selon la police, n’était pas armé, a été poignardé 11 fois avec une lame de 7 pouces (11 cm) par Elder. L’officier était récemment revenu de sa lune de miel.

L’associé de Cerciello Rega, l’agent Andrea Varriale, a déclaré que les deux carabiniers avaient montré leurs insignes. L’insigne de l’officier décédé n’a pas été retrouvé sur les lieux du crime.

Alors que Elder a admis avoir poignardé et s’est excusé lors d’une audience en septembre 2020, Natale-Hjorth a d’abord dit à la police qu’il n’était pas impliqué et ne savait pas que son ami avait un couteau. Cependant, ses empreintes digitales ont été retrouvées sur un panneau du plafond de leur chambre d’hôtel, où l’arme du crime a été retrouvée cachée.

Elder et Natale-Hjorth ont été accusés d’homicide, de tentative d’extorsion, d’agression, de résistance à l’arrestation et de port d’un couteau «de type attaque». Leur procès a captivé l’Italie depuis son ouverture en février 2020.

Ce n’est pas la première fois qu’un jeune américain affronte la justice italienne. Amanda Knox, une étudiante d’échange de l’État de Washington, a été condamnée en 2009 à 25 ans de prison pour avoir prétendument tué sa colocataire Meredith Kercher.

Contrairement à Elder et Natale-Hjorth, cependant, Knox a maintenu son innocence. Elle et son petit ami Raffaele Sollecito ont été acquittés lors d’un nouveau procès en 2011 et ont été libérés de toutes les charges par le verdict de 2015 de la Cour suprême italienne. Un cambrioleur dont les empreintes digitales tachées de sang ont été retrouvées sur les biens de Kercher a finalement été reconnu coupable du meurtre.

