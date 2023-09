Deux touristes abattus alors qu’ils faisaient du jet ski hors d’un lieu de vacances après avoir « pris un mauvais virage »

DEUX touristes en jet ski au large des côtes marocaines ont été abattus par les garde-côtes algériens après s’être « égarés dans leurs eaux ».

Bilal Kissi et Abdelali Merchouer, tous deux de nationalité franco-marocaine, sont décédés jeudi après avoir pris un mauvais chemin alors qu’ils étaient sur l’eau.

Les deux hommes faisaient du jet ski au large d’une station balnéaire de Saïdia, sur la côte nord-est du Maroc.

Une vidéo montrant les corps sans vie de l’un des hommes flottant dans l’eau a été partagée par un pêcheur.

Un troisième homme a été arrêté par les garde-côtes algériens, selon Le360, et doit prochainement comparaître devant le tribunal.

Mohamed Kissi, le frère cadet de Bilal, a déclaré que le groupe avait d’abord tenté de parler avec les responsables avant qu’ils ne soient abattus.

Il explique : « Nous nous sommes perdus mais nous avons continué jusqu’à nous retrouver en Algérie.

« ‘Nous savions que nous étions en Algérie parce qu’un canot algérien noir s’est dirigé vers nous’ et ceux à bord nous ont ‘tiré dessus’.

« Dieu merci, je n’ai pas été touché, mais ils ont tué mon frère et mon ami. Ils ont arrêté mon autre ami. »

Mohamed a tenté de retourner à la nage vers les eaux marocaines avant d’être secouru par les garde-côtes marocains.

Plus de cinq balles ont touché Kissi et Merchouer, selon le frère de Kissi, bien que le groupe soit « perdu et à court de carburant ».

Les tensions entre l’Algérie et le Maroc voisins se sont exacerbées en raison du territoire contesté du Sahara occidental.

Le gouvernement marocain a refusé de commenter la mort des jet skieurs, le porte-parole Mustapha Baitas se contentant de dire qu’il s’agissait d’une « affaire du pouvoir judiciaire ».

L’Algérie n’a pas fait de commentaire à ce sujet.

Plus tôt cette année, un touriste britannique est décédé après qu’un incendie ait ravagé un spa à Marrakech.

Les vacanciers ont crié de terreur lorsque l’incendie s’est déclaré au Jaal Riad Resort.

La police et les secours se sont rendus sur place mais n’ont pas pu sauver l’homme, qui est décédé des suites de l’inhalation de fumée.

Un travailleur local qui était également coincé est décédé.

Des sources affirment que le mort était en vacances avec des amis et qu’il se trouvait au spa lorsque l’incendie s’est déclaré.