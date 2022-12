Deux titulaires, nouveau visage parmi les premiers à déposer des candidatures pour le conseil municipal de DeKalb aux élections de 2023 – Shaw Local

DeKALB – Le premier jour pour déposer les dossiers de candidature lors de l’élection du 4 avril pour les échevins de DeKalb a fait ressortir une poignée de candidats à l’hôtel de ville de DeKalb lundi, avec plusieurs candidats à la réélection et un nouveau venu dans les rangs.

L’échevin du cinquième quartier Scott McAdams et l’échevine du premier quartier Carolyn Morris ont été parmi les deux premiers titulaires à jeter leur chapeau dans le ring. John Walker, un employé d’UPS qui dirige également un bureau de défense des locataires en ville, est le premier nouveau venu à rejoindre la course.

Parmi les postes vacants figurent des sièges d’échevins dans les quartiers 1, 3, 5 et 7. Le titulaire du quartier 7, Tony Faivre, ne cherchera pas à être réélu.

McAdams, élu pour la première fois en 2019, a déclaré qu’il se sentait obligé de se présenter à nouveau au conseil municipal de DeKalb.

«J’ai vraiment apprécié la partie services de circonscription du travail, qui représente 90% de ce qu’est le travail – parler aux gens, obtenir leurs opinions, sentir quelle est leur position dans des situations, puis déterminer la position du conseil est basée sur les gens à qui je parle », a déclaré McAdams.

Le conseiller municipal du quartier 5 du conseil municipal de DeKalb, Scott McAdams, s'entretient avec le maire Cohen Barnes le lundi 12 décembre 2022 à l'hôtel de ville. McAdams, qui se présente pour sa réélection, était parmi les premiers candidats en ligne lundi à 8h30 lors de l'ouverture du dépôt à l'hôtel de ville.

Walker a déclaré qu’il souhaitait avoir un impact positif sur le conseil municipal. Lors d’une rencontre en octobre avec des membres de la communauté, Walker a déclaré que ses priorités comprenaient la réduction des impôts, le soutien au logement responsable et le développement des entreprises.

“Il y a des changements qui doivent être apportés au septième quartier, mais pas seulement au septième quartier de la ville de DeKalb”, a déclaré Walker. “Je crois sincèrement que je suis l’homme pour faire ça. … Nous devons tous comprendre que nous pouvons apprendre les uns des autres avec certaines des choses que je peux apporter à un conseil municipal.

Morris, également élue en 2019, s’est dite motivée pour poursuivre le travail du conseil municipal.

“Certes, j’aimerais continuer le travail que nous avons commencé ici”, a déclaré Morris. “Je pense que nous avons fait beaucoup de choses incroyables en particulier au cours des deux dernières années et j’aimerais que cela continue.”

La greffière de la ville de DeKalb, Sasha Cohen, s'entretient avec la conseillère municipale du quartier 1 de DeKalb, Carolyn Morris, alors qu'elle attend de déposer sa candidature pour sa réélection le lundi 12 décembre 2022, à l'hôtel de ville. Morris était parmi les premiers candidats en ligne à l'hôtel de ville lundi à 8h30 lors de l'ouverture du dépôt.

Walker a déclaré qu’il promettait de ne pas tenir les groupes d’électeurs pour acquis et qu’il voulait faire sa part pour s’assurer qu’il faisait ce qui est juste pour la ville et ses habitants.

“Le conseil municipal devrait représenter tous les horizons de tous les horizons”, a déclaré Walker. «Nous avons certains candidats qui veulent se présenter aux dirigeants des villes minoritaires pour mendier des votes. Ensuite, ça se transforme en “Tu te souviens de ce que j’ai fait pour toi?” Eh bien, pour moi, c’est juste que nous allons faire ce qui a du sens pour les gens en fonction des besoins de la ville, pas seulement en fonction des idées d’un groupe de personnes ou de ce qu’elles veulent. … Je veux les votes de chaque électeur qui pense que je serai formidable pour la ville.

Interrogée sur les efforts de la ville pour répondre au développement en cours concentré sur le côté sud et à la poursuite de la criminalité dans la région, Morris a déclaré qu’elle ne croyait pas qu’un problème soit concentré dans une partie spécifique de la ville.

“Il y a des poches de notre communauté qui luttent, et je pense que nous devons reconnaître que c’est juste de la place pour une croissance positive”, a déclaré Morris. « Et c’est là que j’ai l’impression d’être dans la première salle. Il a eu des difficultés dans le passé, mais il est clairement sur la voie du rétablissement, c’est là que je vois le premier service.

McAdams a déclaré qu’il pensait que davantage pouvait être fait.

“Nous voulons favoriser un sentiment d’appartenance et je pense que cela doit être fait avec des relations interpersonnelles”, a déclaré McAdams. « Je pense qu’en restant constamment actifs dans la communauté, en parlant à tout le monde et en développant ces relations personnelles, nous développons le sentiment d’appartenance dont nous avons besoin. … Ces divisions peuvent vraiment causer des problèmes. Donc, nous devons nous élever au-dessus de ceux-ci. Je pense que travailler pour s’assurer que nos relations interpersonnelles restent cordiales et productives, quelle que soit l’idéologie, aide vraiment à favoriser ce sentiment d’appartenance.

Le dernier jour pour déposer sa candidature à l’élection consolidée du 4 avril le 19 décembre.