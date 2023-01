Deux titulaires, deux nouveaux arrivants, en lice pour trois places lors de l’élection du conseil d’administration du village de Cary l’année prochaine – Shaw Local

Deux natifs de Cary qui sont retournés dans leur ville natale au cours des dernières années seront en lice, avec deux titulaires, pour trois sièges ouverts au conseil du village de Cary lors des élections d’avril de cette année.

Les nouveaux candidats sont David Prusina, analyste commercial principal pour la société SDI Presence basée à Chicago et batteur du groupe de la région de Chicago “The Allstars”, qui est revenu à Cary en 2020, et Anthony Stefani, un résident de Cary qui est actuellement sur la commission de zonage, d’urbanisme et de recours du village.

“Le processus [on the commission] a été épanouissant », a déclaré Stefani. « J’ai une grande passion pour notre village et je veux m’assurer que c’est un endroit où il fait bon vivre et élever une famille.

Prusina a déclaré qu’il était motivé à courir parce qu’il voulait que Cary reste «un endroit sûr, beau et amusant où vivre» et aider à soutenir les entreprises locales. Depuis son retour à Cary en 2020, Prusina a déclaré qu’il assistait fréquemment aux réunions du conseil d’administration du village pour en savoir plus sur le rôle.

Les deux candidats sortants qui cherchent à être réélus sont Ellen McAlpine et Dale Collier Jr., a déclaré la greffière adjointe du village, Susan Greene.

David Prusina, natif de Cary, batteur pour “The Allstars”, est l’un des deux nouveaux arrivants à briguer un siège au conseil d’administration du village de Cary lors des prochaines élections du 4 avril 2023. (Fourni par David Prusina)

L’administrateur actuel Kim Covelli n’a pas déposé de pétition pour se présenter à nouveau, a déclaré Greene.

Collier a déclaré qu’il estimait que le conseil d’administration actuel fonctionnait très bien et était en mesure de prendre de bonnes décisions pour le village.

“Tout le monde n’est pas toujours d’accord, mais nous sommes toujours ouverts d’esprit”, a déclaré Collier. “C’était un plaisir [being a trustee] avec certitude.”

Dale Collier

Collier et McAlpine ont tous deux cité le nouveau centre municipal, qui a ouvert fin 2021 et n’a pas nécessité d’augmentation de taxes, comme quelque chose qu’ils étaient fiers d’avoir contribué à accomplir lorsqu’ils étaient au conseil.

“Je vois le village avancer de manière positive”, a déclaré McAlpine. “Et j’ai hâte de poursuivre sur notre lancée, d’aider les résidents avec des services ou de leur offrir davantage, qu’il s’agisse de futurs commerces, de commerces de détail ou de tout ce qui améliorera la qualité de vie des résidents.”

Stefani, qui s’est présenté sans succès pour un siège au conseil scolaire du district de Cary 26 en 2021, a fait l’éloge du «sentiment de ville natale» de Cary et a déclaré qu’il se présentait pour apporter une perspective plus jeune au conseil.

Anthony Stefani, qui a grandi à Cary, est l’un des deux candidats pour la première fois à un siège au conseil d’administration du village de Cary lors des prochaines élections du 4 avril 2023. (Fourni par Anthony Stefani)

“Nous savons que nous pouvons aller n’importe où à Cary sans nous sentir dépassés”, a déclaré Stefani, ajoutant que lui et sa famille apprécient les commodités et les événements du village.

Stefani a déclaré qu’il souhaitait également participer à la construction du centre-ville, louant le travail actuel du conseil d’administration et du personnel du village pour mettre en œuvre le Plan stratégique du centre-ville de Cary.

Le plan stratégique a été approuvé en 2021 en tant que plan directeur pour rénover et réaménager la partie de la ville la plus proche de la gare Metra. Les initiatives récentes du centre-ville ont inclus l’Alfresco Alley annuel où des parties de la rue sont converties en salles à manger extérieures pour les restaurants du centre-ville et permettant aux camions de restauration de se garer au centre-ville pour un essai l’été dernier.

McAlpine et Collier ont cité les plans du centre-ville comme l’une des choses sur lesquelles ils seraient les plus enthousiastes à l’idée de travailler s’ils étaient réélus.

Ellen McAlpine

McAlpine a appelé la zone près de la station Metra “le cœur de la communauté” et a dit qu’elle aimerait voir une signalisation de monument qui s’illumine et accueille les gens à Cary, s’ajoutant au seul panneau actuellement au centre-ville.

Collier a déclaré qu’il n’avait aucun projet auquel il était préféré, mais a cité le travail au centre-ville, ainsi que le développement de l’ancien centre pour personnes âgées et un projet de paysage de rue à venir, comme des «choses inachevées» qu’il aimerait faire partie de la réalisation et était “super excité”.

Les tentatives pour joindre Covelli ont échoué.

L’élection aura lieu le 4 avril.