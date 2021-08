Deux tigres de Sumatra se remettent de COVID-19 au zoo de Jakarta

Deux tigres de Sumatra dans un zoo indonésien se remettaient du COVID-19 après avoir été testés positifs à la mi-juillet, a déclaré dimanche le gouvernement de Jakarta dans un communiqué, ajoutant que les autorités tentaient de savoir comment ils étaient infectés. Tino, un tigre de 9 ans, et Hari, un de 12 ans, ont été testés pour le coronavirus après avoir tous deux présenté des symptômes pseudo-grippaux, eu du mal à respirer et perdu l’appétit, selon le communiqué. Les tigres avaient subi environ 10 à 12 jours de traitement et montraient progressivement des signes de rétablissement, a déclaré Suzi Marsitawati, responsable du bureau des parcs et des forêts de la ville de Jakarta.

« Leurs appétits sont revenus et ils sont de nouveau actifs », a déclaré Suzi, bien que les deux tigres restent sous surveillance étroite.

Elle a déclaré que les autorités effectuaient un suivi et une recherche pour comprendre comment les tigres avaient été infectés.

« Lorsque les animaux ont commencé à montrer des symptômes, le zoo de Ragunan était déjà fermé en raison de restrictions de mobilité d’urgence », a déclaré Suzi, faisant référence au zoo de Jakarta.

Elle a ajouté qu’aucun des gardiens et des travailleurs n’avait été testé positif au coronavirus au moment où les animaux ont été infectés.

L’Indonésie a subi la pire infection à coronavirus en Asie du Sud-Est avec plus de 3,4 millions d’infections et plus de 94 000 décès depuis le début de la pandémie.

