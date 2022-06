Deux tiers des parents qui travaillent sont épuisés, selon une nouvelle étude

20 juin 2022 — Il n’y a pas que les enfants et les travailleurs de la santé : les parents qui travaillent aussi sont de plus en plus épuisés.

Des chercheurs de l’Ohio State University ont découvert que 66% des parents d’enfants de moins de 18 ans satisfait aux critères du burn-out. Ces résultats sont basés sur une enquête auprès de près de 1 300 parents.

Kate Gawlik, docteur en pratique infirmière et professeure agrégée de soins infirmiers cliniques à l’Ohio State, a conçu et travaillé sur l’étude.

«J’ai eu l’idée de créer et d’étudier une échelle d’épuisement parental à cause de ma propre expérience», dit-elle. “Pendant la pandémie, même si je ne voyais pas de patients à la clinique, je travaillais à domicile à plein temps dans mon poste universitaire, tout comme mon mari, et je m’occupais de mes quatre enfants.”

Les enfants de Gawlik ont ​​entre 3 et 10 ans. Pendant la pandémie, son aîné avait 8 ans et son plus jeune était un bambin.

Gawlik a approché Bernadette Melnyk, PhD, doyenne du College of Nursing de l’Ohio State. Ensemble, ils ont créé l’échelle d’épuisement professionnel des parents au travail, l’ont étudiée et l’ont trouvée valide et fiable. Leurs conclusions seront bientôt publiées dans le Journal des soins de santé pédiatriquesdit Melnyk, qui est professeur de pédiatrie et de psychiatrie.